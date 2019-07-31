1+1 media подписала контракт с футбольным клубом «Карпаты». Каналы медиагруппы покажут домашние матчи в рамках Украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020, сообщает пресс-служба холдинга.

Ранее холдинг подписал контракты с клубами «Динамо», «Заря», «Десна» и «Днепр-1». Таким образом «Карпаты» стал уже пятым клубом, домашние матчи которого покажут телеканалы 2+2 и УНИАН ТВ.

В соответствии с подписанными соглашениями, группа берет на себя все обязательства по производству и размещению телетрансляций поединков с участием этих футбольных клубов.

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