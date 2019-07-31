Azerkosmos предоставил данные о доходах за первое полугодие текущего года. Наибольшую прибыль компании принес экспорт спутниковых услуг, пишет Интерфакс-Азербайджан.

Сообщается, что за отчетный период доходы Azerkosmos от предоставления спутниковых услуг иностранным компаниям достигли 18,6 миллиона долларов. Это 87,5% всех доходов оператора за полгода.

По информации Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, с января по июнь текущего года Azerkosmos обслуживал 18 стран-клиентов, среди которых наибольший доход принесло сотрудничество с США (7,1 млн. долл.), Францией (5,1 млн. долл.) и Малайзией (4,2 млн. долл.).

К слову, за весь прошлый год на коммерческой эксплуатации спутников заграницей Azerkosmos заработал 25,6 миллиона долларов.

Напомним, в апреле сообщалось о том, что коммерческая эксплуатация спутников связи принесла Azerkosmos 2 миллиона долларов дохода только за первые два месяца текущего года. На тот момент это составляло 71% общей выручки предприятия.

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