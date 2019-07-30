В Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал. Россия идею не одобряет, передает Известия.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского приняла такое решение в надежде охватить как можно больше русскоговорящего населения во всем мире. Как отметил глава офиса Президента Кирилл Тимошенко, новый вещатель будет вести «борьбу за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

В свою очередь Госдума негативно приняла эту идею. По мнению властей России, таким своим решением Зеленский «открыто заявил об информационной войне».

Куда более правильным решением, как считают в Госдуме, было бы не создание отдельного канала, а разрешение на вещание для российских медиа.

Напомним, ранее первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир намекнул о создании информационно-развлекательного канала для зрителей не только на территории Украины, но и на ближнем зарубежье.

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