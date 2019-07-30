Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла единогласное решение не выделять частотный ресурс для спутниковой системы OneWeb. Российских пользователей уверяют, что услуги интернета будет предоставлять отечественный аналог, пишет Коммерсантъ.

Согласно данным, британская компания претендовала на частоты в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ. Однако все члены комиссии, состоящей из представителей Роскомнадзора, Минобороны, Федеральной службы охраны, «Роскосмоса» и т.д., выступили против. Вероятно, на такое решение повлияла резкая позиция силовых структур.

Еще в начале месяца появилась информация о том, что ГКРЧ может впустить OneWeb в Россию. Комиссия пришла к выводу, что услуги британского оператора для России все же необходимы. Особенно, они будут востребованы на Крайнем Севере и других отдаленных регионах, где доступ к интернету установить сложнее.

Напомним, еще в прошлом году ФСБ выступила против пользования услугами спутникового интернета от OneWeb, ссылаясь на их недостаточную безопасность. Силовики опасаются, что компания может начать сбор информации для американских спецслужб, поставив под угрозу безопасность России.

Исходя из аналогичных рассуждений, в начале года в РФ запретили ввоз спутниковых телефонов.

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