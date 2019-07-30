Платить за ТВ украинцы не любят. И ради просмотра «безкоштовно», как говорила реклама, готовы на многое. Сегодня эта категория – наша целевая аудитория. Начнем с двух новостей:
- с 1 января 2020 года в Киеве снова подорожает кабельное ТВ;
- 20 января 2020 закодируют спутниковый сигнал медиагрупп.
Если вы вдруг осознали, что много телеканалов вам не нужно, и дальше «1+1», «Интера», «Украины» и «СТБ» вы не ходите, за кабельное телевидение платить от 70 до 100 гривен в месяц желания нет, и не настолько вы любите телевидение, чтобы ежемесячно получать платежку, – материал исключительно для вас.
Начнем с приятной информации.
В цифровом эфире Киева по состоянию на 30 июля 2019 года ретранслируется 56 телеканалов. Помимо 32 телеканалов DVB-T2 оператора «Зенбуд», доступны еще 24 от двух провайдеров – «Эра-Продакшн» и «Экспресс-Информ» в DVB-T.
56 – это не 75 как у кабельного оператора, но уже не 32, как у остальной Украины. Эдакая золотая середина, если премиальный контент вам не нужен. Конечно, телеканалов уровня «Футбол», «Спорт 1», «Сетанта» или «Viasat Premium» не будет. Но базовые потребности удовлетворить можно. Все-таки 56 телеканалов. Несколько даже в HD.
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DVB-T
|41 ДМВ (634 МГц)
|43 ДМВ (650 МГц)
|Караван TV
Boutique TV
M2
OTV
ПлюсПлюс
Канал 24
4 канал
Перший київський
Еко ТБ
Milady television
Оце
Центральний канал (Полтава)
|Телевсесвіт
4ever Music (HD)
EU Music (HD)
MusicBox UA
Наталі
Сонце
Надія
ПравдаТут Киев
Niki Kids (HD)
Niki Junior (HD)
8 канал
ПравдаТут Kyiv (Погляд ТБ)
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DVB-T2
|514 МГц
(26 ДМВ канал)
|538 МГц
(29 ДМВ канал)
|554 МГц
(31 ДМВ канал)
|698 МГц
(49 ДМВ канал)
|Интер
ТРК «Украина»
1+1
НТН
К1
Перший Т2
ICTV
Enter-фільм
|UA: Культура
Рада
Ескулап ТБ
Центральний канал
Канал 112 HD (Ариадна)
ТРК Київ
Всі новини
Прямий канал
|Zoom TV
Кіноточка (Індіго ТБ)
СТБ
ТЕТ
К2
Новый канал
М1
5 канал
|Мега
Pixel
XSport
НЛО ТБ
2+2
Zik TV
Еспресо ТБ
Business (матрац)
Как принимать эфирную цифру в Киеве?
Все в первую очередь зависит от вашего телевизора. Если у вас кинескопный телевизор, который помнит Леонида Ильича Брежнева и является ровесником Олимпиады-80, – то спешим вас обрадовать – даже на таком старье можно смотреть эфирное цифровое ТВ. Необходимо для начала взять в руки калькулятор и подсчитать, не дешевле ли приобрести новый телевизор и не покупать дорогой приемник? Категория приемников, трансформирующая долгожителей телевизионного фронта в «умные» телевизоры – самая дорогая в своем сегменте.
Если арифметика не задалась, и кинескоп вам дорог как память, при выборе Т2-тюнера главный критерий – это наличие ДМВ-модулятора, который позволит вам подать картинку на телевизор через антенный кабель.
Рекомендуем обратить внимание на Openbox T2-02M HD по нескольким причинам. Во-первых, компания-разработчик украинская, во-вторых, следят за качеством продукции. В-третьих, если уж и приобретать «вещь», то лучше с полным осознанием того, что у украинской компании как минимум есть сервисный центр и гарантийный срок – реальный.
Если телевизор поновее, и в нем помимо антенного входа на потертом жизнью пластике разместились разъемы SCART либо «композитный» – именуемые в народе «колокольчиками» (желтый – белый – красный) – вам можно выбрать приемник попроще. И сэкономить. Мелочь, а приятно.
Рекомендуем обратить внимание на младшие модели все того же украинского разработчика – Openbox T2-06. Непритязателен в работе, изготовлен из хороших компонентов, выдержит любой политический телемарафон и многочасовую работу во включенном режиме! Да и соседи позавидуют!
Если вы обладатель плоского телевизора, которому больше 7-8 лет, либо недорогой модели ЖК-панели поновее, то чтение этих строк приближает вас к цели, а инвестиции в «бесплатное» ТВ приобретают не столь угрожающие сумы. Как минимум в вашей панели есть HDMI-вход, и шансы увидеть HD возрастают в геометрической прогрессии. Вероятней всего, в вашем телевизоре установлен DVB-T приемник, и самые интересные каналы вы не увидите. Нужно проводить технологический апгрейд – все тот же внешний приемник, который вы подключите при помощи HDMI-кабеля. Теперь у вас на 100% цифровое ТВ. Цифра, подключенная к телевизору через цифровой вход. Подойдет все тот же Openbox T2-06 либо Openbox T2-07, либо устройство другого зарекомендовавшего себя производителя. Например, Romsat или Strong. У этих ребят также есть офисы в Украине, сервисные центры и гарантийные талоны – не филькины грамоты с гарантией от магазина. Гарантия от производителя – защита ваших прав потребителя.
Если у вас относительно новый телевизор, он младше 5 лет, вы у него первый хозяин, не бит, не крашен, пульт в целлофане, то БИНГО!!! С долей в 99% вероятней всего в нем уже установлен цифровой эфирный приемник DVB-T2 и внешней устройство вам не нужно. Осталось дело за антенной. Как и во всех остальных случаях – без антенны кина не будет!
Нам нужна антенна!
Если вы живете в Киеве на верхних этажах, то вам фантастически повезло. Помимо чистого воздуха, минимального шума, близости к Богу и аэробных нагрузок во время поломки лифта, вам необходима комнатная эфирная антенна.
Например, Openbox AT-01. Небольшая, неприхотливая, ее можно спрятать за телевизором или установить сбоку. Принимать сигнал – будет, мешать – нет! Как говорится – то, что доктор прописал.
Если повезло не так козырно, как соседям повыше, телевышки не видно, но и кардио при неработающем лифте вы не делаете, потому что живете на первом этаже, то с вероятностью 99% возможности принять прямой сигнал у вас нет. А так как застраивают Киев в последние 10 лет, то 146% эту возможность преградила какая-нибудь свечка этажей на 25. Поэтому, нужна антенна, которая примет отраженный телесигнал. Например, Тризуб Max. Креативное название. Патриотично. И главное – работоспособно. Данная модель зарекомендовала себя довольно хорошо.
Несколько лет назад аналогичная антенна данного производителя была в целях гуманитарной помощи установлена в комнате у консьержей в западной части Киева. До телебашни на Сырце – 6 км, первый этаж, окна выходят на противоположную сторону от Сырца, вокруг парк, до ближайших домов несколько сотен метров.
Чтобы бдительные стражи подъездной логистики реализовывали свое законное право на отдых и доступ к информации, и при этом не напрягали мецената, конструкция набора «счастливый консьерж» была дополнена усилителем типа «бочка». И если Антон Уральский говорил: «Ни единого разрыва». То за два с половиной года ни единой жалобы на отсутствие сигнала либо проблемы с ним. Как бы шаловливые ручки не пытались двигать антенну либо перемещать ее в пространстве в рамках длины кабеля.
Если вам чудовищно повезло и вы живете в частном доме в Киеве, либо за Киевом, то для приема не обходимо озадачиться внешней антенной. Во-первых, это красиво, во-вторых, эстетично, в-третьих, внешняя антенна позволит разделить усиленный сигнал на несколько телевизоров. В-четвертых, спутниковое, кабельное, интернет ТВ будет не только платным, но и дорожать. А вы – бунтарь! У вас эфирный прием «безплатного ТВ». В-пятых, как говорят связисты: лучший приемник – это антенна. А им нужно верить.
Выбор внешних антенн очень велик, и рекомендовать что-либо конкретное не получится. Так как очень много внешних факторов влияния. Начиная от ямы, в которой будет вестись прием, продолжая расстоянием до передатчика и заканчивая жадностью, с которой вы зажмете деньги на мачту, которая, как вам кажется, – не пригодится. Поэтому, будем применять научный подход – использовать сервис AGSAT.T2Map, где указав свое месторасположение можно узнать расстояние до передатчика, примерную зону покрытия и какую антенну использовать.
Когда деревья были большими, а доллар по восемь, на украинском рынке выпускали прекрасную антенну «КПИ-Т2», которая отлично справлялась с приемом в 30 километровой зоне. Доллар уже по 25 и неплохое изделие снято с производства. Но горевать не стоит, на смену ей пришли неплохие аналоги.
Если расстояние до киевской телебашни от 30 до 50 км или вы находитесь в сложных рельефных условиях, можно смело обратить внимание на антенну T2Wave UHF 269. Выглядит красиво! Легкая. Эффективная. Установленная на мачте, дает прекрасный результат. И глаз радуется эстетике.
Если с приемом эфира все очень плохо, расстояние до Киева – 70-90 километров, а поэкспериментировать, и главное, принять 56 телеканалов хочется, рекомендуем обратить внимание на Funke ABM 4595 или на Televes DAT HD BOSS 790 LR. Это вам не Китай какой-нибудь либо самоделка из гаража, это настоящая европейская антенна. Что первая, что вторая. Германия против Испании. Дорого, богато!
Установленная на мачте и оснащенная усилителем, такая антенна порадует вас результатом, покажет уровни сигнала там, где все остальные о нем только могут мечтать. У всех от силы – 32 канала, а у вас – 56. Кто таким результатом похвастается? Да никто. В радиусе 10 километров как минимум ни у кого такой не будет. Пожлобятся купить. Так что фирма! Эксклюзив!
И теперь Вы (уважительно и с большой буквы) как минимум сможете причислить себя к категории DX-еров. Это такие сумасшедшие, которым главное сигнал принять, желательно дальний, желательно через тропосферу, чем слабее – тем лучше. Тем более что им важен факт приема, а не просмотр. Покручивая антенну в разные стороны – бонусом получите прием с разных передатчиков, расширив горизонт регионального телевидения Украины. Мелочь, а приятно. А ваши родные после 20 января скажут вам спасибо. Либо заставят купить спутниковый приемник «XtraTV» или «Виасат Украина», а вас оставят наедине с новым хобби – дальний прием.
Выбор только за вами! Переходить на темную сторону «безкоштовного ТБ» или остаться на светлой стороне теплого лампового платного ТВ!