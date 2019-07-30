Платить за ТВ украинцы не любят. И ради просмотра «безкоштовно», как говорила реклама, готовы на многое. Сегодня эта категория – наша целевая аудитория. Начнем с двух новостей:

с 1 января 2020 года в Киеве снова подорожает кабельное ТВ;

20 января 2020 закодируют спутниковый сигнал медиагрупп.

Если вы вдруг осознали, что много телеканалов вам не нужно, и дальше «1+1», «Интера», «Украины» и «СТБ» вы не ходите, за кабельное телевидение платить от 70 до 100 гривен в месяц желания нет, и не настолько вы любите телевидение, чтобы ежемесячно получать платежку, – материал исключительно для вас.

Начнем с приятной информации.

В цифровом эфире Киева по состоянию на 30 июля 2019 года ретранслируется 56 телеканалов. Помимо 32 телеканалов DVB-T2 оператора «Зенбуд», доступны еще 24 от двух провайдеров – «Эра-Продакшн» и «Экспресс-Информ» в DVB-T.

56 – это не 75 как у кабельного оператора, но уже не 32, как у остальной Украины. Эдакая золотая середина, если премиальный контент вам не нужен. Конечно, телеканалов уровня «Футбол», «Спорт 1», «Сетанта» или «Viasat Premium» не будет. Но базовые потребности удовлетворить можно. Все-таки 56 телеканалов. Несколько даже в HD.

DVB-T 41 ДМВ (634 МГц) 43 ДМВ (650 МГц) Караван TV

Boutique TV

M2

OTV

ПлюсПлюс

Канал 24

4 канал

Перший київський

Еко ТБ

Milady television

Оце

Центральний канал (Полтава) Телевсесвіт

4ever Music (HD)

EU Music (HD)

MusicBox UA

Наталі

Сонце

Надія

ПравдаТут Киев

Niki Kids (HD)

Niki Junior (HD)

8 канал

ПравдаТут Kyiv (Погляд ТБ)

DVB-T2 514 МГц

(26 ДМВ канал) 538 МГц

(29 ДМВ канал) 554 МГц

(31 ДМВ канал) 698 МГц

(49 ДМВ канал) Интер

ТРК «Украина»

1+1

НТН

К1

Перший Т2

ICTV

Enter-фільм UA: Культура

Рада

Ескулап ТБ

Центральний канал

Канал 112 HD (Ариадна)

ТРК Київ

Всі новини

Прямий канал Zoom TV

Кіноточка (Індіго ТБ)

СТБ

ТЕТ

К2

Новый канал

М1

5 канал Мега

Pixel

XSport

НЛО ТБ

2+2

Zik TV

Еспресо ТБ

Business (матрац)

Как принимать эфирную цифру в Киеве?

Все в первую очередь зависит от вашего телевизора. Если у вас кинескопный телевизор, который помнит Леонида Ильича Брежнева и является ровесником Олимпиады-80, – то спешим вас обрадовать – даже на таком старье можно смотреть эфирное цифровое ТВ. Необходимо для начала взять в руки калькулятор и подсчитать, не дешевле ли приобрести новый телевизор и не покупать дорогой приемник? Категория приемников, трансформирующая долгожителей телевизионного фронта в «умные» телевизоры – самая дорогая в своем сегменте.

Если арифметика не задалась, и кинескоп вам дорог как память, при выборе Т2-тюнера главный критерий – это наличие ДМВ-модулятора, который позволит вам подать картинку на телевизор через антенный кабель.

Рекомендуем обратить внимание на Openbox T2-02M HD по нескольким причинам. Во-первых, компания-разработчик украинская, во-вторых, следят за качеством продукции. В-третьих, если уж и приобретать «вещь», то лучше с полным осознанием того, что у украинской компании как минимум есть сервисный центр и гарантийный срок – реальный.

Если телевизор поновее, и в нем помимо антенного входа на потертом жизнью пластике разместились разъемы SCART либо «композитный» – именуемые в народе «колокольчиками» (желтый – белый – красный) – вам можно выбрать приемник попроще. И сэкономить. Мелочь, а приятно.

Рекомендуем обратить внимание на младшие модели все того же украинского разработчика – Openbox T2-06. Непритязателен в работе, изготовлен из хороших компонентов, выдержит любой политический телемарафон и многочасовую работу во включенном режиме! Да и соседи позавидуют!

Если вы обладатель плоского телевизора, которому больше 7-8 лет, либо недорогой модели ЖК-панели поновее, то чтение этих строк приближает вас к цели, а инвестиции в «бесплатное» ТВ приобретают не столь угрожающие сумы. Как минимум в вашей панели есть HDMI-вход, и шансы увидеть HD возрастают в геометрической прогрессии. Вероятней всего, в вашем телевизоре установлен DVB-T приемник, и самые интересные каналы вы не увидите. Нужно проводить технологический апгрейд – все тот же внешний приемник, который вы подключите при помощи HDMI-кабеля. Теперь у вас на 100% цифровое ТВ. Цифра, подключенная к телевизору через цифровой вход. Подойдет все тот же Openbox T2-06 либо Openbox T2-07, либо устройство другого зарекомендовавшего себя производителя. Например, Romsat или Strong. У этих ребят также есть офисы в Украине, сервисные центры и гарантийные талоны – не филькины грамоты с гарантией от магазина. Гарантия от производителя – защита ваших прав потребителя.

Если у вас относительно новый телевизор, он младше 5 лет, вы у него первый хозяин, не бит, не крашен, пульт в целлофане, то БИНГО!!! С долей в 99% вероятней всего в нем уже установлен цифровой эфирный приемник DVB-T2 и внешней устройство вам не нужно. Осталось дело за антенной. Как и во всех остальных случаях – без антенны кина не будет!

Нам нужна антенна!

Если вы живете в Киеве на верхних этажах, то вам фантастически повезло. Помимо чистого воздуха, минимального шума, близости к Богу и аэробных нагрузок во время поломки лифта, вам необходима комнатная эфирная антенна.

Например, Openbox AT-01. Небольшая, неприхотливая, ее можно спрятать за телевизором или установить сбоку. Принимать сигнал – будет, мешать – нет! Как говорится – то, что доктор прописал.

Если повезло не так козырно, как соседям повыше, телевышки не видно, но и кардио при неработающем лифте вы не делаете, потому что живете на первом этаже, то с вероятностью 99% возможности принять прямой сигнал у вас нет. А так как застраивают Киев в последние 10 лет, то 146% эту возможность преградила какая-нибудь свечка этажей на 25. Поэтому, нужна антенна, которая примет отраженный телесигнал. Например, Тризуб Max. Креативное название. Патриотично. И главное – работоспособно. Данная модель зарекомендовала себя довольно хорошо.

Несколько лет назад аналогичная антенна данного производителя была в целях гуманитарной помощи установлена в комнате у консьержей в западной части Киева. До телебашни на Сырце – 6 км, первый этаж, окна выходят на противоположную сторону от Сырца, вокруг парк, до ближайших домов несколько сотен метров.

Чтобы бдительные стражи подъездной логистики реализовывали свое законное право на отдых и доступ к информации, и при этом не напрягали мецената, конструкция набора «счастливый консьерж» была дополнена усилителем типа «бочка». И если Антон Уральский говорил: «Ни единого разрыва». То за два с половиной года ни единой жалобы на отсутствие сигнала либо проблемы с ним. Как бы шаловливые ручки не пытались двигать антенну либо перемещать ее в пространстве в рамках длины кабеля.

Если вам чудовищно повезло и вы живете в частном доме в Киеве, либо за Киевом, то для приема не обходимо озадачиться внешней антенной. Во-первых, это красиво, во-вторых, эстетично, в-третьих, внешняя антенна позволит разделить усиленный сигнал на несколько телевизоров. В-четвертых, спутниковое, кабельное, интернет ТВ будет не только платным, но и дорожать. А вы – бунтарь! У вас эфирный прием «безплатного ТВ». В-пятых, как говорят связисты: лучший приемник – это антенна. А им нужно верить.

Выбор внешних антенн очень велик, и рекомендовать что-либо конкретное не получится. Так как очень много внешних факторов влияния. Начиная от ямы, в которой будет вестись прием, продолжая расстоянием до передатчика и заканчивая жадностью, с которой вы зажмете деньги на мачту, которая, как вам кажется, – не пригодится. Поэтому, будем применять научный подход – использовать сервис AGSAT.T2Map, где указав свое месторасположение можно узнать расстояние до передатчика, примерную зону покрытия и какую антенну использовать.

Когда деревья были большими, а доллар по восемь, на украинском рынке выпускали прекрасную антенну «КПИ-Т2», которая отлично справлялась с приемом в 30 километровой зоне. Доллар уже по 25 и неплохое изделие снято с производства. Но горевать не стоит, на смену ей пришли неплохие аналоги.

Если расстояние до киевской телебашни от 30 до 50 км или вы находитесь в сложных рельефных условиях, можно смело обратить внимание на антенну T2Wave UHF 269. Выглядит красиво! Легкая. Эффективная. Установленная на мачте, дает прекрасный результат. И глаз радуется эстетике.

Если с приемом эфира все очень плохо, расстояние до Киева – 70-90 километров, а поэкспериментировать, и главное, принять 56 телеканалов хочется, рекомендуем обратить внимание на Funke ABM 4595 или на Televes DAT HD BOSS 790 LR. Это вам не Китай какой-нибудь либо самоделка из гаража, это настоящая европейская антенна. Что первая, что вторая. Германия против Испании. Дорого, богато!

Установленная на мачте и оснащенная усилителем, такая антенна порадует вас результатом, покажет уровни сигнала там, где все остальные о нем только могут мечтать. У всех от силы – 32 канала, а у вас – 56. Кто таким результатом похвастается? Да никто. В радиусе 10 километров как минимум ни у кого такой не будет. Пожлобятся купить. Так что фирма! Эксклюзив!

И теперь Вы (уважительно и с большой буквы) как минимум сможете причислить себя к категории DX-еров. Это такие сумасшедшие, которым главное сигнал принять, желательно дальний, желательно через тропосферу, чем слабее – тем лучше. Тем более что им важен факт приема, а не просмотр. Покручивая антенну в разные стороны – бонусом получите прием с разных передатчиков, расширив горизонт регионального телевидения Украины. Мелочь, а приятно. А ваши родные после 20 января скажут вам спасибо. Либо заставят купить спутниковый приемник «XtraTV» или «Виасат Украина», а вас оставят наедине с новым хобби – дальний прием.

Выбор только за вами! Переходить на темную сторону «безкоштовного ТБ» или остаться на светлой стороне теплого лампового платного ТВ!

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