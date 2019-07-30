Кабмин обеспечит финансирование Общественного, однако взамен вещатель должен доказать целесообразность выделенных средств результатами своей работы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью Интефакс-Украина.

В частности, власти Украины планируют избавить Общественное от всего «лишнего» — сократить штат, количество используемых зданий и всего, на что уходит немало средств, но не является необходимостью.

«Сейчас на Общественном вещании работает 4,5 тыс. человек. Да, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысяч, но это все равно чересчур. Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка «ProZorro.Продажи», — рассказал Тимошенко.

По словам замглавы офиса Президента, Общественное имеет не такую уж и большую аудиторию, чтоб использовать все средства, которые на него выделяются. Однако правительство не станет урезать финансирование, вместо этого просто потребует более качественной работы.

Напомним, в марте Общественное совершило покупку зарубежного контента для трансляции в эфире своих телеканалов на сумму почти в 700 тысяч гривен.

Согласно финансовому плану Национальной общественной телерадиокомпании на 2019 год, всего на производство контента для Общественного выделили 108 миллионов гривен.

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