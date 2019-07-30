В следующем году Apple намерен укрепить свои позиции на рынке 5G-смартфонов. Все три модели iPhone, которые появятся уже в 2020, получат поддержку сетей пятого поколения, передает RNS.

Согласно данным, уже в следующем году Apple презентует три новых смартфона — стандартный, бюджетный и модель увеличенного размера. Каждое из этих устройств будет снабжено поддержкой 5G.

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, такое решение Apple связано с желанием составить достойную конкуренцию производителям смартфонов на базе Android, которым прогнозируют немалый прогресс уже в ближайшем времени.

Напомним, в прошлом месяце компания Canalys обнародовала прогноз касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы. Уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

А вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг анонсировал значительное падение стоимости смартфонов с поддержкой сети пятого поколения в ближайшем будущем. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

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