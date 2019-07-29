Сотовые операторы продолжают расширять покрытие связью четвёртого поколения.

Компании Vodafone и Киевстар увеличили количество населённых пунктов, где абонентам доступна связь 4G.

Согласно сообщению пресс-службы Vodafone, в июле оператор продолжил интенсивное строительство сети 4G. В частности, за последние две недели покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в 90 населенных пунктах страны в 18 областях.

На сегодняшний день более 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.

По сообщению пресс-центра компании Киевстар, оператор увеличил территорию 4G в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Так, скоростной мобильный интернет появился в 69 населенных пунктах этих областей.

На сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6609 больших и малых городах и селах, где проживает 28,5 млн человек, или 68,6% населения Украины.

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