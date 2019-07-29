К ноябрю 2019 года британская компания Sky Mobile планирует запустить в своей сети услуги связи в стандарте 5G. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора пишет издание Broadband TV News.

На начальном этапе компания планирует подключить шесть городов – Лондон, Эдинбург, Кардиф, Белфаст, Лидс и Слоу, к концу текущего года к ним добавится ещё 20, а к концу 2020 услуга будет доступна в общей сложности жителям 50 населённых пунктов Великобритании.

Компания Sky имеет соглашение о MVNO (услуги виртуального мобильного оператора) с компанией O2.

Оператор продолжит предлагать своим клиентам возможность неограниченного просмотра потоковых фильмов и телепрограмм от Sky без каких-либо ограничений использования данных. Также компания позволит своим абонентам «переносить» неиспользованный трафик на следующий месяц – на максимальный срок до трёх лет.

Абоненты, купившие 5G совместимую гарнитуру, смогут менять её каждый год, без необходимости внесения изменений в контракт в рамках тарифного плана Swap от Sky Mobile. К моменту запуска услуги Sky сможет предложить своим клиентам гарнитуры категории 5G Ready производства компаний Huawei и Samsung – Mate 20 X 5G и Galaxy S10 5G соответственно.

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