Последний месяц в сети интернет, в социальной сети Facebook точатся споры вокруг запуска в Украине телеканала Setanta Sports. Начиная от обвинения Национального совета Украины по вопросам ТВ и радиовещания и заканчивая конкретно потребительским ожиданием, что спортивный телеканал потребителям достанется «БЕСПЛАТНО». Чтобы расставить точки над «i», попробую доступным языком разъяснить некоторые процессы, чтобы у простых обывателей не было зрады и наивных ожиданий.

Легализация

Чтобы телеканал начал официально и легально работать в Украине, иметь возможность работать с провайдерами программной услуги – он обязан свою деятельность легализировать.

Вариантов у телеканала несколько:

Создание украинской компании, получение лицензии Нацсовета на спутниковое либо интернет вещание. Если телеканал зарегистрирован в Евросоюзе, доказать документарно свое происхождение, которое позволит каналу попасть под действия Конвенции «О трансграничном вещании», и автоматически оказаться в списке каналов, которые не требуют адаптации в Украине.

В нашем случае Setanta выбрала второй путь легализации.

Основных требований к телеканалу у регулятора в лице государства Украина два:

1. Происхождение.

За последние несколько лет были прецеденты, когда телеканалы из России

перекрашивались, меняли сетку вещания, логотип, название, обзаводились

лицензиями Эстонии, Латвии, Испании и пытались прорваться в украинское

телепространство. Процедура очень похожа на получение визы в визовом центре. Вы

приносите пакет документов. Его проверяют. Отправляют запрос регулятору, который

выдал регистрацию для подтверждения. Если каких-то документов не хватает –

отправляют дособрать и донести. Ровно в тот момент, когда вы принесли весь пакет,

вас проверили, ваш вопрос попадает в «Перелік денний» и его рассматривают члены

Нацсовета на заседании. Все телеканалы, которые разрешены для ретрансляции в

Украине прошли через эту процедуру. Со списком можно ознакомиться на сайте

НацСовета. Читать изречения и обвинения отдельно взятых граждан, которые не в

курсе, как работает государство, и когда оно выполняет свои прямые функции и

обязательства – не совсем комфортно, особенно в части, мерещяйся коррупции)))

2. Соответствие ЗУ «О рекламе».

Если в сетке вещания телеканала присутствует реклама, она не должна

противоречить украинскому законодательству и быть оплачена на территории

Украины.

При этом не стоит забывать, что в связи с существованием перечня «запрещенных» персон, отсутствие наличия этих персоналий в эфире телеканала также должно учитываться.

Дистрибуция

Самая большая наивность потребителей – канал будет «БЕСПЛАТНЫМ».

Не будет он бесплатным, от слова совсем. Спортивные телеканалы – одни из самых дорогих. Телевизионные права, как правило, продаются на определенную территорию и исключительно одному ретранслятору, и за очень неприличные деньги. Например, Английская Премьер Лига продала права зарубежным телетрансляторам на сумму 4.7млрд. евро на период 2019-2022 гг. Веровать, что кто-то инвестирует деньги и просто подарит просмотр телезрителям – сверхнаивность.

Поэтому Setanta будет доступна исключительно у провайдеров платного ТВ. Наличие телеканала у того или иного провайдера будет зависеть исключительно от ценовой политики. Большой миф, что абонент влияет на наличие телеканала в программном наполнении пакетов провайдера. Если провайдер не в состоянии выполнить финансовые обязательства перед правообладателем, и не верит в платежеспособность собственной абонентской базы, он никогда не подпишется. Деньги и обязательства, увы, правят балом.

Чтобы канал попал к провайдеру, существует несколько вариантов:

— спутник Amos 3/7, 4гр.з.д. частота — 12517 МГц, поляризация – горизонтальная, SR – 12500, закодировано – Verimatrix; канал уже вещает (видео);

— доставка сигнала через IP – компания «Космонова»;

Дистрибуцией канала для провайдеров будет заниматься подразделение StarLightMedia – компания StarLightDigital.

Риски

Приход европейского вещателя со спортивным контентом на украинский рынок – это действительный и реальный вызов. Не открою страшную тайну, что на карте правообладателей, Украина – это черное пятно. Где нет рынка платного ТВ в цивилизованном виде, к которому привыкли европейцы. Где нет культуры потребления платного контента. Где потребитель хвастается тем, что ворует контент, гордится тем, что не платит, и посыпает это смачной душевной индульгенцией. А продажа доступа к ворованному – целая индустрия. И если такого «счастливчика» принимает киберполиция, то вместо осуждения начинается гнев, мол, хорошего человека поймали, он всего лишь нес в массы светлое, доброе, чужой контент, и немного монетизировал ворованное!

И поэтому, если украинский потребитель не желает быть на задворках стран «третьего мира», жителем территории, которую не воспринимают как объект инвестиций, нужно учиться начинать оплачивать контент. Звучит непривычно, но всегда нужно с чего-то начинать. Оплачивать и не надеяться на того парня, веря, что кто-то заплатит, а мы бесплатно посмотрим. Если посмотреть стоимость телевизионных пакетов в Европе – 20-30-40-50Евро в месяц и дороже. Там никто меценатством не занимается. И если украинский телезритель дружно прохлопает эту возможность, кредит доверия, который ирландская Setanta оказала телерынку, для всех остальных это будет простым знаком – ловить здесь нечего, денег нет, желающих платить нет, медиабизнес не развивается. И мероприятия уровня АПЛ, Формула-1, Олимпиада в полном объеме, чемпионаты стран и континентов нам в ближайшие лет 10 не грозят.

Выбор за вами, абоненты платного ТВ!

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