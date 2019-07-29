Медиахолдинг 1+1 media подписал долгосрочные контракты с четырьмя клубами Украинской Премьер-лиги ‒ «Динамо», «Заря», «Десна» и «Днепр-1», ‒ с последующей трансляцией их домашних матчей на телеканалах 2+2 и УНИАН ТВ. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе холдинга.

В соответствии с подписанными соглашениями, группа берет на себя все обязательства по производству и размещению телетрансляций поединков с участием этих футбольных клубов.

На этой неделе зрители УНИАН ТВ смогут посмотреть прямые трансляции матчей «Десна» ‒ «Львов» (30 июля в 19:00); «Днепр-1» ‒ «Олимпик» (31 июля в 19:00); «Десна» ‒ «Ворскла» (3 августа в 19:30); «Заря» ‒ «Днепр-1» (4 августа в 18:30).

Вместе с тем 10 августа состоится центральный матч всего лета – «Динамо» ‒ «Шахтёр», который будет показан в эфире телеканала 2+2. Начало трансляции – 17:00.

Напомним, украинские футбольные клубы не поддержали единый телевизионный пул.

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