«Зеонбуд» закодирует транспортный спутниковый сигнал уже этой осенью. Оператор заключил сделку с компанией IRDETO, которая возьмет на себя техническую часть кодирования, пишет Телекритика.

Как известно, на данный момент сигнал, который поступает со спутника Astra 4A, находится в открытом доступе. Таким образом телеконтент не может быть защищен от незаконного распространения.

Сообщается, что сотрудничество «Зеонбуда» и IRDETO поспособствует постепенной реализации плана по кодированию для украинских медиагрупп. К слову, крупнейшие телеканалы планируют это сделать уже с начала 2020 года.

Важно отметить, что около трети украинских зрителей смотрят телевидение через спутниковую тарелку. Поэтому им уже сейчас рекомендуют приобрести тюнер-декодер спутникового сигнала, чтоб избежать ажиотажа, когда кодирование вступит в силу.

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