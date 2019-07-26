Укртелеком подсчитал доход за первое полугодие 2019 года. В частности, доход от предоставления интернет-услуг увеличился на 8,2%, сообщается на сайте провайдера.

Согласно данным, общий доход Укртелекома остался стабильным — порядка 3,3 миллиарда гривен. Из них более 2,7 млрд. составил доход от телеком-услуг.

Интернет-услуги принесли провайдеру более 880 миллионов гривен. За год этот показатель в среднем вырос на 8,2% (на 8,6 в бизнес-сегменте и на 8,1 среди частных пользователей).

Также Укртелеком отметил, что доходы от фиксированной телефонии продолжают падать: на 6,5% в массовом сегменте и на 1,6% в корпоративном. За первые полгода они составили более 1,3 миллиарда.

Напомним, в квартальном отчете в конце апреля Укртелеком сообщал о росте доходов до 1,665 млрд. грн. Интернет-услуги принесли 488 миллионов.

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