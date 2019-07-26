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ТВ / телевидение / пульт ду

Спутниковый оператор SES предлагает зрителям в Бразилии 10 DTH каналов. Каналы предоставляются для трансляции местным владельцем и агрегатором контента – компанией Baita Conteúdo, которая отныне является партнёром SES, пишет Advanced Television.

Данное соглашение даст жителям 24 миллионов телевизионных домохозяйств возможность смотреть телеканалы, раздаваемые со спутника SES-6, находящегося в орбитальной позиции 40.5 градусов западной долготы, в сетях кабельного ТВ либо непосредственно с DTH платформы.

В компании SES заявили, что компания Baita Conteúdo, которая в настоящее время предлагает свои каналы операторам услуг платного ТВ через Интернет, впервые начнёт раздавать эти же телеканалы через спутник, получив тем самым доступ к аудитории всех кабельных сетей и операторов DTH, пользующихся услугами спутника SES-6.

В пакете Baita Conteúdo присутствуют такие каналы: Rede Mosaico, Up Chanel, Hello TV, Bora Filmes, Entretendo, Promessas, Life, Clubinho, 24h News и INSPIRE. Они имеют различный формат и транслируют развлекательные, образовательные программы, деловые чат-шоу и новости.

«10 телеканалов, которые мы транслируем, предлагают зрителям информационный и развлекательный контент невероятного качества, однако, одной из важнейших задач для нас, как для владельцев контента, является обеспечение охвата максимально широкой аудитории, что позволит нам получать максимальную прибыль от данного контента. И наилучшую возможность охвата миллионов зрителей, безо всякого сомнения, предлагает спутник. Мы чрезвычайно рады возможности сотрудничества с компанией SES и полностью уверены в её технических возможностях обеспечивать качественную и надёжную доставку каналов», — заявил директор по контенту компании Baita Conteúdo Педро Бернардо.

«Мы живём в золотой век контента – огромное количество яркого контента создаётся по всей стране. Являясь спутниковым оператором, мы на уровне нашего ДНК обязаны обеспечивать владельцам контента возможность его доставки в высочайшем качестве, а также предлагать наиболее интересные условия и функционал максимальному количеству зрителей. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты, и более чем рады возможности развивать взаимовыгодное партнёрство, идущее во благо зрителям», — говорит Юрандир Питч, вице-президент SES Video по продажам в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Условия соглашения не озвучиваются. 26 июля компания SES должна предоставить свои финансовые показатели.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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