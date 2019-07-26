Жители Белфаста, Эдинбурга, Лондона, Слау и Лидса первыми получат доступ к сверхскоростному беспроводному Интернету. А до конца года покрытие сети 5G охватит ещё 20 городов.

В компании O2, являющейся одним из четырёх крупнейших провайдеров мобильной связи в Великобритании, заявили о том, что «рубильник» сети 5G будет переведен в положение «включено» в октябре. Об этом пишет PCMag.

Жители Белфаста, Эдинбурга, Лондона, Слау и Лидса станут первыми, кто получит доступ к сверхскоростному беспроводному Интернету. До конца года 5G сеть накроет ещё 20 больших и малых городов. А к лету 2020 года, согласно планам компании O2, технология 5G будет запущена в сетях оператора в 50 регионах по всей территории Великобритании.

В заявлении генерального директора материнской компании O2 Марка Эванса говорится: «По мере развития принадлежащей нам сети, наша служба интеллектуального планирования определяет приоритетные зоны в городах, где мы должны установить базовые станции в первую очередь – те районы, где наши клиенты будут искать и активно использовать 5G. Также мы предлагаем нашим потенциальным клиентам максимально высокую гибкость в обслуживании и индивидуальный подход, позволяющий каждому из них решать, когда становиться пользователем 5G».

В ближайшее время потенциальные пользователи технологии могут выбирать лишь из двух доступных на рынке 5G совместимых телефонов: Samsung Galaxy S10 5G (который появится в магазинах с 8 августа) и Xiaomi Mix 3 5G (который можно будет купить ближе к концу лета). Таким образом, возможно, стоит подождать появления большего количества моделей, прежде чем покупать новый аппарат.

Запуск технологии 5G в сетях O2 на начальном этапе пройдёт незамеченным для большей части конечных абонентов компании. Однако, она уже работает с водопроводной компанией Northumbrian Water Group, изучая возможность установки 5G-совместимых смарт-датчиков, которые будут следить за качеством воды и сообщать об утечках. В компании также моделируют возможность использования клиентами гарнитур дополненной реальности, подключающихся к Интернету в режиме реального времени через 5G соединение. Кроме того, O2 ведёт переговоры с компанией National Rail, которая владеет 28 частными железнодорожными компаниями, работающими на территории Великобритании.

Примечательно то, что компания O2 станет единственным провайдером, в сети которого не будет использоваться технология компании Huawei – вместо этого оператор решил использовать оборудование производства компаний Ericsson и Nokia.

«Мы с уважением относимся ко всем трём компаниям, каждая из них делает полезную работу для развития рынка», — заявил Эванс в интервью BBC. – «Однако, мы считаем, что в настоящее время нам лучше работать с нашими привычными партёрами, которыми являются компании Ericsson и Nokia».

При этом Эванс не исключил возможности сотрудничества с Huawei в будущем, после того, как правительство определит дальнейшую политику по отношению к ней.

Бывший министр культуры Великобритании Джереми Райт отметил, что правительство страны «пока не определилось с тем, какую роль может сыграть компания Huawei в развитии сетей 5G в Великобритании». Однако, недавнее избрание премьер-министром страны Бориса Джонсона, считающегося близким другом Дональда Трампа, говорит о том, что Великобритания может отнестись к китайскому производителю микросхем критически.

Напомним, в начале месяца сеть 5G в Великобритании запустил Vodafone при поддержке Huawei. Компания стала вторым после EE оператором мобильной связи в Великобритании, запустившим собственную сеть в стандарте 5G, обеспечивающем большую скорость передачи данных и возможность запуска новых услуг.

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