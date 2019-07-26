На заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которое состоялось вчера, 26 июля, ирландский спортивный вещатель Setanta Sports должен был получить лицензию на вещание в Украине. Однако Нацсовет не дал разрешение, поскольку обнаружил ряд нарушений, пишет МедиаНяня.

Согласно данным, первой причиной, по которой каналу отказали в выдаче лицензии, стала реклама в эфире. В заявке прописано, что Setanta Sports ее не транслирует. Директор канала в Украине Мария Лысенко отрицает нарушение, заявляя, что данный факт может быть просто спонсорством.

«Рекламы в эфире нет. Я это точно знаю, потому что ее продаю», — заявила она.

Также Нацсовет смутило присутствие пометок возрастных ограничений, очень похожих на те, что используют российские каналы. Однако директор канала настояла на том, что пометки казахские.

Кроме того, в эфире Setanta Sports регулятор обнаружил передачу с российским спортсменом, которого показывать в Украине запрещено. В свою очередь Лысенко пообещала, что подобное больше не повторится.

Напомним, Setanta Sports должен был быть запущен уже 1 августа и стать новым эксклюзивным домом английской Премьер-лиги (АПЛ) в Украине, транслируя более 230 матчей Премьер-лиги в течение сезона.

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