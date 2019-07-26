Причина медленного интернета по вечерам — «зашумление» частотного диапазона. Если власти не выделять больше частот под Wi-Fi, украинцы могут и вовсе остаться без домашнего беспроводного интернета, пишет UBR.

Согласно данным, украинцы особенно ощущают «падение» скорости Wi-Fi по вечерам, когда многие пользуются интернетом. Происходит перегрузка частот, что делает невозможной качественную работу сети.

«Получилось так, что потребление сместилось в сторону мобильных устройств, но сотовая инфраструктура оказалась к этому не готова. И люди нашли удобную альтернативу – хот-споты (от английского hot-spot – «горячая точка»). Что в конечном итоге привело к сильному «зашумлению» радиочастотного диапазона», — сообщает ресурс.

Подобная проблема существует и на мировом уровне. Компании Apple, Google, Facebook, Microsoft, HP, Qualcomm, Intel, Broadcom, Marvel и др. также настаивают на выделение дополнительных частот под Wi-Fi. Американский телеком-регулятор FCC, пытаясь поспособствовать решению проблемы, в прошлом году решил открыть для нелицензионного использования диапазон 6 ГГц. Однако спутниковые и мобильные операторы такой поступок раскритиковали, поскольку ресурс, по их мнению, должен быть использован под 5G.

В Украине же диапазон 6 ГГц занят мобильными операторами. Но уже через несколько лет, как считает председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, 6 ГГц для Wi-Fi вполне может стать общеотраслевым стандартом.

Напомним. в прошлом месяце Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства пообщело включить в рекомендательную строительную норму требование об обязательном предоставлении Wi-Fi в каждом гостиничном номере.

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