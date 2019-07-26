И это лишь в странах Азии и Северной Америки – утверждают в IHS.

По прогнозам компании IHS Markit, к 2023 году количество абонентов сетей 5G в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки (где к тому времени будут запущены сети нового поколения) достигнет отметки в 1,1 миллиарда. Это втрое больше того количества абонентов, которые пользовались услугами сетей 4G через пять лет после запуска технологии, передает CNET.

В ряде регионов США технология 5G уже запущена в сетях операторов Verizon, AT&T, Sprint и T-Mobile, и сегодня владельцы совместимых смартфонов уже могут опробовать преимущества более высоких скоростей и ёмкости. В Азиатско-Тихоокеанском регионе технология 5G уже запущена в Австралии и Южной Корее.

В IHSпредрекают, что к 2023 году в Северной Америке будет насчитываться 294 миллиона абонентов услуг 5G, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 785 миллионов. По словам старшего аналитика IHS Markit Элиаса Аравантиноса, быстрый рост 5G связан с появлением на рынке первых 5G-совместимых телефонов.

«К концу первого года существования технологии 4G на рынке было доступно лишь три модели совместимых смартфонов… Сегодня же к выходу на рынок готовы как минимум 20 моделей смартфонов, совместимых с 5G», — заявил он.

По мнению Аравантиноса, к 2023 году поддерживать 5G будет большинство продаваемых на рынке смартфонов.

Напомним, в прошлом месяце компания Canalys обнародовала прогноз касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы. Уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

А вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг анонсировал значительное падение стоимости смартфонов с поддержкой сети пятого поколения в ближайшем будущем. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

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