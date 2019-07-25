Потребители говорят, что всё выглядит лучше на экране 4К-телевизора – даже если это не 4К-телевизор.

Очередной виток традиционного цикла замены телевизоров, а также снижение цен стимулирует рост популярности 4К-совместимых моделей на рынке, — говорится в свежем отчёте, подготовленном агентством Leichtman Research Group. Перспективы розничных продаж телевизоров на рынке достаточно высоки – несмотря на появление довольно дорогих 8К-совместимых моделей, пишет TVTechnology.

«Свежее исследование «Подключенные и 4К-телевизоры в 2019 году» от LRG показало, что вот уже 15-ый год подряд более 20% людей говорит о том, что за минувший год в их доме появился новый телевизор. Этот факт указывает на то, что «телевизоры являются предметом постоянных покупок»», — говорится в отчёте LRG.

Эксперты агентства также выяснили, что несмотря на рост просмотров видео на экранах ПК, планшетов и смартфонов, среднее количество телевизоров в одном домохозяйстве остаётся на стабильном уровне – 2,6. Иными словами, в настоящее время в американских домохозяйствах в целом насчитывается примерно 320 миллионов телевизоров.

LRG сравнили переход к 4К с переходом к HDTV, который имел место в середине 2000-х, указав на то, что в первые годы внедрения HDTV примерно половина владельцев HDTV-совместимых телевизоров смотрели HD-программы, предлагаемые провайдерами услуг платного телевидения, однако, 25% думали, что они смотрят HD-контент, даже если он таковым и не был.

С ростом количества HDTV совместимых моделей телевизоров в домах американцев росло и понимание того, что из себя представляет телевидение высокой чёткости.

«Путаница, связанная с HD контентом, имевшая место на начальном этапе, стала исчезать по мере того, как HDTV телевизоры становились всё более привычными», — заявили в LRG. – «В 2006 году уровень проникновения HDTV телевизоров в домохозяйства достиг 17%, а к 2011 вырос до 69%». В процессе нынешнего перехода к 4К на рынке наблюдается похожая путаница, однако, в LRG установили, что «59% владельцев 4K-телевизоров чётко соглашаются с тем, что качество изображения на 4К-совместимом телевизоре делает лучше любую картинку – даже если речь идёт не о 4К-контенте. При этом 7% не согласны с данным утверждением».

В LRG заявляют, что переход к 4К вступает в аналогичную стадию роста в рамках цикла жизни устройств, при этом почти половина (48%) владельцев телевизоров, не поддерживающих 4К, планирующих купить новый телевизор в ближайшие 12 месяцев, «весьма заинтересованы» в покупке 4К-совместимого телевизора, а 41% тех, у кого уже есть такой телевизор, думают о покупке второго 4К-телевизора.

Напомним, исследование, проведенное холдингом «Ромир» в России, показало, что зрители не видят принципиальной разницы между 4К-контентом и адаптированным под него. Опрашиваемые не смогли отличить настоящее 4К от растянутого до этого разрешения видео.

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