На протяжении более чем двух лет кабельный оператор без особого шума судился с компанией из Силиконовой долины за технологию, связанную с голосовым поиском. Об этом пишет Multichannel News.

В стремлении стать технологической компанией, владеющей проектами всех своих гаджетов, компания Comcast продолжает отстаивать в судах свою технологическую независимость.

И это борьба не только с TiVo. Похоже, Comcast ведёт множество «патентных споров», о большей части которых мы особо и не слышали.

К примеру, недавно кабельный оператор одержал в суде победу над компанией из Менло-Парк, штат Калифорния, которая подала в суд на Comcast в 2017 году, пытаясь оспорить использование технологий голосового контроля.

Американская Палата по патентным спорам и апелляциям признала недействительным принадлежащий компании Promptu патент № RE44,326, определяемый как «Система и метод распознавания голоса вблизи проводного узла сети для поддержки кабельного телевидения и/или доставки видео».

Иск, касающийся трёх патентов, был подан в марте 2017 года и в настоящее время рассматривается в окружном суде Восточного округа штата Пенсильвания.

В марте текущего года Палата вынесла решение против Comcast по иску о признании недействительным другого патента – так называемого патента 538, описываемого как «Способ и устройство для голосового управления устройством для управления телевизором».

Компания Comcast также обратилась к членам Палаты с просьбой рассмотреть еще один спорный патент — № 196, также определяемый как «Система и способ распознавания голоса возле проводного узла сети, поддерживающей кабельное телевидение и / или доставку видео».

Представители компании Comcast пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

В компании Promptu заявили о том, что начали свою деятельность в качестве стартапа, который тогда носил название AgileTV, в 2000 году, назвав себя «новаторами в сфере технологий распознавания голоса и понимания человеческой речи».

«Начиная примерно с 2001 года в компании Comcast проявляли интерес к разработкам Promptu и возможности задействовать систему распознавания голос, разработанную компанией, в сети кабельного телевидения Comcast», — говорится в иске Promptu. – «В те времена у Comcast не было возможности без разработок Promptu внедрять технологию распознавания голоса в своей кабельной сети».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.