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Comcast Center

На протяжении более чем двух лет кабельный оператор без особого шума судился с компанией из Силиконовой долины за технологию, связанную с голосовым поиском. Об этом пишет Multichannel News.

В стремлении стать технологической компанией, владеющей проектами всех своих гаджетов, компания Comcast продолжает отстаивать в судах свою технологическую независимость.

И это борьба не только с TiVo. Похоже, Comcast ведёт множество «патентных споров», о большей части которых мы особо и не слышали.

К примеру, недавно кабельный оператор одержал в суде победу над компанией из Менло-Парк, штат Калифорния, которая подала в суд на Comcast в 2017 году, пытаясь оспорить использование технологий голосового контроля.

Американская Палата по патентным спорам и апелляциям признала недействительным принадлежащий компании Promptu патент № RE44,326, определяемый как «Система и метод распознавания голоса вблизи проводного узла сети для поддержки кабельного телевидения и/или доставки видео».

Иск, касающийся трёх патентов, был подан в марте 2017 года и в настоящее время рассматривается в окружном суде Восточного округа штата Пенсильвания.

В марте текущего года Палата вынесла решение против Comcast по иску о признании недействительным другого патента – так называемого патента 538, описываемого как «Способ и устройство для голосового управления устройством для управления телевизором».

Компания Comcast также обратилась к членам Палаты с просьбой рассмотреть еще один спорный патент — № 196, также определяемый как «Система и способ распознавания голоса возле проводного узла сети, поддерживающей кабельное телевидение и / или доставку видео».

Представители компании Comcast пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

В компании Promptu заявили о том, что начали свою деятельность в качестве стартапа, который тогда носил название AgileTV, в 2000 году, назвав себя «новаторами в сфере технологий распознавания голоса и понимания человеческой речи».

«Начиная примерно с 2001 года в компании Comcast проявляли интерес к разработкам Promptu и возможности задействовать систему распознавания голос, разработанную компанией, в сети кабельного телевидения Comcast», — говорится в иске Promptu. – «В те времена у Comcast не было возможности без разработок Promptu внедрять технологию распознавания голоса в своей кабельной сети».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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