Министерство иностранных дел Латвии приостановило работу российского сайта Baltnews.lv, принадлежащий информационному агентству «Россия сегодня». Власти республики считают, что ресурс «угрожает национальной безопасности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет», передает Lenta.ua.

В электронном письме, направленном правительством Латвии администраторам сайта, сказано, что журналистам портала может угрожать уголовная ответственность. Более конкретных формулировок Министерство не приводит, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Как пишет РИА Новости, «причиной блокировки стало решение латвийского МИД о том, что регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года «относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины»».

Напомним, в начале года в Латвии временно запретили канал «Россия РТР». Запрет на вещание был выдан Национальным советом по электронным СМИ на три года в связи с тем, что в эфире телеканала были обнаружены пропагандистские и разжигающие вражду материалы.

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