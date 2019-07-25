Apple уже в следующем году может выпустить iPhone со сгибающимся экраном. Компания планирует заказать OLED-панели у корейского производителя LG, передает Ixbt.com.

Согласно данным, Apple заинтересована в заключении контракта с LG на поставку дисплеев, чтоб создать свой новый iPhone к 2020 году. Однако, есть опасения, что на сентябрьской пресс-конференции модель устройства будет лишь представлена, а полноценный выпуск наладится только к 2021 году.

К слову, Samsung и Huawei намерены продемонстрировать свои смартфоны с гибкими экранами уже в текущем году.

Напомним, недавно LG заявила о планах инвестировать более 2,5 миллиарда долларов в производство OLED-дисплеев в Южной Корее.

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