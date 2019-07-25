Компании Ericsson и Telstra успешно провели первый в истории Австралии сквозной 5G SA (автономный) звонок в Центре 5G инноваций Telstra на Золотом берегу Австралии, что ускоряет процесс продвижения по пути внедрения 5G. Об этом сообщает официальный сайт Ericsson.

Звонок был произведен в полосе 3.6 Гц, для организации связи использовалось оборудование производства Ericsson — Baseband 6630, Radio AIR6488 и устройство 5G SA, собранное на чипсете MediaTek.

Недавно в компании Ericsson заявили о разработке нового современного программного обеспечения Standalone (SA) New Radio (NR), которое обеспечивает связь со сверхмалым временем отклика, а также новые возможности для быстрого расширения покрытия 5G.

5G Standalone станет потенциальной архитектурой радиосетей 5G, что должно повысить эффективность их работы и создать новые варианты использования. 5G Standalone станет строительным блоком системы Industry 4.0, в которой эффективная связь, со свойственными 5G низкой задержкой, гибкостью и высокой скоростью, будет стимулировать развитие новых технологий и отраслей.

«Успешное проведение первого в Австралии и Южном полушарии автономного 5G-звонка является важным шагом на пути к обеспечению производительности и реализации проекта Industry 4.0. 5G — это не просто очередная новинка, это инновационная платформа, появление которой знаменует собой начало новой эпохи интеллектуальной связи. Вместе с нашими партёрами из компании Telstra, являющейся крупнейшим в мире оператором, запустившим 5G на коммерческой основе в неавтономном (NSA) режиме, мы продолжаем лидировать в области инноваций, гарантируя Австралии сохранение позиций на переднем крае технологий связи», — прокомментировал руководитель Ericsson Australia and New Zealand Эмилио Ромео. Исполнительный директор Telstra по вопросам проектирования сетей и инфраструктуры Ченна Сеневиратне говорит: «Компания Telstra имеет в своём архиве немало знаковых для Австралии и всего мира достижений, связанных с внедрением технологии 5G. И последним таким знаковым событием стало успешное проведение первого в Австралии сквозного автономного сеанса связи в сети Telstra. Это событие обеспечило сохранение для Австралии ведущих позиций в области развития 5G во всём мире и стимулирует внедрение 5G в Австралии. По состоянию на сегодняшний день мы уже запустили 5G в 10 городах, и в ближайшие 12 месяцев их количество вырастет как минимум до 35. Проведение автономного сеанса 5G связи в нашем Центре 5G инноваций внесло немалый вклад в изучение сквозной экосистемы 5G. Это также стало очередным примером сотрудничества в отрасли с партнерами по экосистеме 5G и такими технологическими партнёрами, как Ericsson с целью продолжения процесса усовершенствования технологии 5G, которая принесёт австралийцам немало преимуществ».

Напомним, в прошлом месяце шведская компания Ericsson и финская компания Nokia стали поставщиками 5G-оборудования для компании China Mobile. В частности Ericsson поставит в Китай 384 единицы оборудования для MME/SAE.

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