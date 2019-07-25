Компании Ericsson и Swisscom запустили систему 5G Radio Dots в живой коммерческой сети 5G швейцарского провайдера. Параллельно они провели первый в Европе сеанс передачи данных в сети 5G между двумя офисами через систему 5G Radio Dot во время проходившего в швейцарском Берне мероприятия «Общий мобильный день», сообщается на официальном сайте Ericsson.

Звонок, сделанный 1 июля из офиса компании Ericsson в центре Берна в офис компании Swisscom, расположенный в соседнем городке Либфельде, стал последним технологическим достижением для сети 5G швейцарского провайдера, который в апреле этого года запустил первую в Европе коммерческую 5G сеть, полностью основанную на оборудовании Ericsson.

Запустив 5G сеть в 102 точках в 54 городах, компания Swisscom не планирует останавливаться и, используя технологию Ericsson Spectrum Sharing, уже к концу 2019 года намерена запустить 5G в крупнейших городах, туристических зонах и в целом по стране, достигнув 90% покрытия её населения.

Небольшая и компактная система Ericsson 5G Radio Dot довольно проста в установке. Глава Объединённой мобильной группы в компании Swisscom Даниэль Штауб заявил, что внутренняя сотовая система от компании Ericsson является идеальным дополнением для укрепления сети Swisscom и предоставления клиентам услуг высочайшего качества.

«Система 5G Radio Dot позволяет создавать внутри помещения надёжную и высокопроизводительную сеть. Мы продолжаем развивать нашу сеть 5G по всей Швейцарии, обеспечивая связь премиум-класса жителям разных уголков страны, и инновационная система 5G Radio Dot от компании Ericsson является ещё одним важным строительным блоком этой системы», — говорит Даниэль Штауб.

Система 5G Radio Dot является важным инструментом для провайдеров, активно развивающих свои 5G сети, поскольку она позволяет создавать внутри помещения мощную сеть, пропускная способность которой превышает 2 гбит/сек.

Глава Ericsson Switzerland Мартин Буэрки говорит: «Наша система 5G Radio Dot позволяет провайдерам услуг использовать существующую внутреннюю инфраструктуру сети повторно, при модернизации существующих сетей 4G. Опираясь на существующую архитектуру сети Radio Dot System, провайдер может быстро и эффективно модернизировать и дополнить существующие сети. Мы с нетерпением ждём новых важных событий в истории Swisscom, которая продолжает запускать свою сеть 5G при поддержке с нашей стороны.

Внедрение системы 5G Radio Dot стало очередным этапом долгого и успешного сотрудничества между компаниями Ericsson и Swisscom, связанного с запуском коммерческих сетей 5G, которое началось в ноябре 2017 года, когда Swisscom выбрала Ericsson в качестве стратегического партнера для Gigabit LTE и 5G.

С тех пор две компании в сентябре 2018 года выполнили первый в Европе сквозной мультивендорный вызов 5G Non-Standalone (NSA) в полосе 3,5 ГГц, и Swisscom выбрала Ericsson для ряда своих решений, включая сквозную передачу 5G, Ericsson Expert Analytics и менеджер по безопасности Ericsson. С тех пор компании провели первый в Европе сквозной мультивендорный сеанс передачи данных в неавтономной сети 5G (NSA) в диапазоне 3.5 ГГц в сентябре 2018, при этом компания Swisscom выбрала компанию Ericsson благодаря наличию в её портфеле целого ряда решений, включая сквозной 5G транспорт, Ericsson Expert Analytics и Ericsson Security Manager.

Напомним, недавно Ericsson и Telstra провели первый в истории Австралии сквозной 5G SA (автономный) звонок в Центре 5G инноваций Telstra на Золотом берегу Австралии.

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