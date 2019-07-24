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Sky Italia
Фото: Reuters

Полиция Италии остановила работу пиратской платформы Zsat, нелегально распространявшей контент Sky Italia. Об этом сообщает Broadbend TV News.

Полиции удалось выследить 35-летнего жителя города Палермо, в спальне которого была выявлена «головная станция» пиратской сети IPTV: 57 декодеров, настроенных на приём контента Sky Italia. Полиция изъяла у злоумышленника золотые слитки, 186 900 евро наличными, а также два «кошелька» с криптовалютой. Нелегальная платформа Zsat предлагала полный набор программ Sky.

По словам сотрудников координируемого прокуратурой Палермо отдела по борьбе с кибер-преступностью при Почтовой полиции, данная акция стала важным этапом борьбы с пиратскими IPTV.

«Сегодня Прокуратура города Палермо одела наручники на 35-летнего жителя города, чей дом был выявлен и подвергнут обыску», — говорится в заявлении полиции.

К слову, данные итальянской полиции свидетельствуют о том, что оборот телепиратов в Италии составляет 800 миллионов евро в год. Кроме того, в настоящее время в Италии насчитывается примерно 800 000 пользователей нелегальных IPTV-платформ.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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