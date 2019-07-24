Полиция Италии остановила работу пиратской платформы Zsat, нелегально распространявшей контент Sky Italia. Об этом сообщает Broadbend TV News.

Полиции удалось выследить 35-летнего жителя города Палермо, в спальне которого была выявлена «головная станция» пиратской сети IPTV: 57 декодеров, настроенных на приём контента Sky Italia. Полиция изъяла у злоумышленника золотые слитки, 186 900 евро наличными, а также два «кошелька» с криптовалютой. Нелегальная платформа Zsat предлагала полный набор программ Sky.

По словам сотрудников координируемого прокуратурой Палермо отдела по борьбе с кибер-преступностью при Почтовой полиции, данная акция стала важным этапом борьбы с пиратскими IPTV.

«Сегодня Прокуратура города Палермо одела наручники на 35-летнего жителя города, чей дом был выявлен и подвергнут обыску», — говорится в заявлении полиции.

К слову, данные итальянской полиции свидетельствуют о том, что оборот телепиратов в Италии составляет 800 миллионов евро в год. Кроме того, в настоящее время в Италии насчитывается примерно 800 000 пользователей нелегальных IPTV-платформ.

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