Объединение Гильдии киноактеров США и Американской Федерации теле- и радио-артистов (SAG-AFTRA) и компания Netflix согласовали контракт, трансформирующий отрасль и охватывающий сферу съёмки драматических постановок. Об этом пишет Advanced Television.

Соглашение, заключённое между профсоюзом и глобальной потоковой платформой, признаёт съёмку спектаклей видом проделанной работы, а также охватывает сферу дублирования, которое имеет место при демонстрации на платформе Netflix всех живых мероприятий и мультипликационных фильмов, снятых на иностранных языках.

В настоящее время Netflix уже применял стандарты SAG-AFTRA при заключении соглашений, связанных со сферой телевидения и кино.

Теперь же новое соглашение охватывает театральный сектор, даёт более широкие права членам в сфере выбора и эксклюзивности, предусматривает улучшенные правила регулирования сверхурочной работы для каскадёров, а также даёт отдельную защиту от домогательств и прослушивания.

Соглашение содержит нормы защиты от домогательств аналогичные тем, которые прописаны в Сетевом кодексе и Коммерческих контрактах, а кроме того – запрет на прослушивание частных квартир и гостиничных номеров. Компания Netflix установила отраслевой стандарт, запустив программу «Respect at Netflix» («Уважение в Netflix»), признанную золотым стандартом для индустрии с точки зрения гендерного равенства и привлечения к сотрудничеству всех желающих – независимо от пола, этнической или расовой принадлежности.

«Мы всегда стремились расти и адаптироваться к изменяющимся условиям нашей индустрии. И данное революционное соглашение подчёркивает эти наши стремления», — говорит президент SAG-AFTRA Габриэль Картерис. – «В Netflix признают высокое значение сотрудничества с членами SAG-AFTRA и тот вклад, который мы вносим в эту глобальную индустрию. Я рад тому, что данное соглашение позволило достичь целей, к которым наши члены столь долго стремились – в частности, признание работ, связанных с съёмкой спектаклей, а также прочие важные нововведения». Руководитель отдела контента в компании Netflix Тед Сарандос добавляет: «Мы рады представившейся нам возможности сотрудничества с SAG-AFTRA для решения вопросов, связанных с уникальными производственными потребностями Netflix, и мы благодарны руководству SAG-AFTRA за их творческий подход». Исполнительный директор SAG-AFTRA Дэвид Вайт заявил: «Я хочу поблагодарить персонал отдела контрактов во главе с его руководителем Рэем Родригесом за ту огромную работу, которая была проделана для подписания этого исторического соглашения. Компания Netflix продолжает наращивать производство сериалов и художественных фильмов, и данное двухстороннее соглашение, обеспечивающее расширенную защиту и боле выгодные условия для всех наших членов, позволит сделать этот процесс более эффективным».

Договор, за исключением пунктов, оговоренных в Базовом кодифицированном соглашении и Телевизионных соглашениях, получил широкую поддержку участников Национального собрания на проведенной сегодня однодневной пленарной видео-конференции. Срок действия соглашения истекает 30 июня 2022 года.

Среди прочих важных пунктов контракта:

· Нормы касательно минимальной зарплаты и оборота отныне применяются ко всем программам Netflix – независимо от того, преодолевают ли они «высокобдюжетный порог SVoD», что является революционной нормой для исполнителей. · В компании Netflix признали, что спектакли, снятые с использованием технологий съёмок, являются проделанной работой, к которой применяются нормы защиты, имеющие отношение к прочим типам постановок, при условии взаимного резервирования относительно анимированных фильмов. · Уступки в сфере последовательного трудоустройства «гостевых звёзд» и артистов, нанимаемых на эпизодические роли. · Весь дубляж на английский язык для аудитории в США прямоэфирных программ и анимационных фильмов, снятых на иностранных языках, должен осуществляться на основе соглашения с профсоюзам на улучшенных условиях. · Соглашение регулирует выплату остатков за художественные фильмы, снятые по театральному контакту с SAG-AFTRA для трансляции на Netflix. · Для каскадёров более не будет корректировок при определении их права на сверхурочную работу для эпизодических постановок. · Исторически новые ограничения на возможность авансовых платежей.

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