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Объединение Гильдии киноактеров США и Американской Федерации теле- и радио-артистов (SAG-AFTRA) и компания Netflix согласовали контракт, трансформирующий отрасль и охватывающий сферу съёмки драматических постановок. Об этом пишет Advanced Television.

Соглашение, заключённое между профсоюзом и глобальной потоковой платформой, признаёт съёмку спектаклей видом проделанной работы, а также охватывает сферу дублирования, которое имеет место при демонстрации на платформе Netflix всех живых мероприятий и мультипликационных фильмов, снятых на иностранных языках.

В настоящее время Netflix уже применял стандарты SAG-AFTRA при заключении соглашений, связанных со сферой телевидения и кино.

Теперь же новое соглашение охватывает театральный сектор, даёт более широкие права членам в сфере выбора и эксклюзивности, предусматривает улучшенные правила регулирования сверхурочной работы для каскадёров, а также даёт отдельную защиту от домогательств и прослушивания.

Соглашение содержит нормы защиты от домогательств аналогичные тем, которые прописаны в Сетевом кодексе и Коммерческих контрактах, а кроме того – запрет на прослушивание частных квартир и гостиничных номеров. Компания Netflix установила отраслевой стандарт, запустив программу «Respect at Netflix» («Уважение в Netflix»), признанную золотым стандартом для индустрии с точки зрения гендерного равенства и привлечения к сотрудничеству всех желающих – независимо от пола, этнической или расовой принадлежности.

«Мы всегда стремились расти и адаптироваться к изменяющимся условиям нашей индустрии. И данное революционное соглашение подчёркивает эти наши стремления», — говорит президент SAG-AFTRA Габриэль Картерис. – «В Netflix признают высокое значение сотрудничества с членами SAG-AFTRA и тот вклад, который мы вносим в эту глобальную индустрию. Я рад тому, что данное соглашение позволило достичь целей, к которым наши члены столь долго стремились – в частности, признание работ, связанных с съёмкой спектаклей, а также прочие важные нововведения».

Руководитель отдела контента в компании Netflix Тед Сарандос добавляет: «Мы рады представившейся нам возможности сотрудничества с SAG-AFTRA для решения вопросов, связанных с уникальными производственными потребностями Netflix, и мы благодарны руководству SAG-AFTRA за их творческий подход».

Исполнительный директор SAG-AFTRA Дэвид Вайт заявил: «Я хочу поблагодарить персонал отдела контрактов во главе с его руководителем Рэем Родригесом за ту огромную работу, которая была проделана для подписания этого исторического соглашения. Компания Netflix продолжает наращивать производство сериалов и художественных фильмов, и данное двухстороннее соглашение, обеспечивающее расширенную защиту и боле выгодные условия для всех наших членов, позволит сделать этот процесс более эффективным».

Договор, за исключением пунктов, оговоренных в Базовом кодифицированном соглашении и Телевизионных соглашениях, получил широкую поддержку участников Национального собрания на проведенной сегодня однодневной пленарной видео-конференции. Срок действия соглашения истекает 30 июня 2022 года.

Среди прочих важных пунктов контракта:

· Нормы касательно минимальной зарплаты и оборота отныне применяются ко всем программам Netflix – независимо от того, преодолевают ли они «высокобдюжетный порог SVoD», что является революционной нормой для исполнителей.

· В компании Netflix признали, что спектакли, снятые с использованием технологий съёмок, являются проделанной работой, к которой применяются нормы защиты, имеющие отношение к прочим типам постановок, при условии взаимного резервирования относительно анимированных фильмов.

· Уступки в сфере последовательного трудоустройства «гостевых звёзд» и артистов, нанимаемых на эпизодические роли.

· Весь дубляж на английский язык для аудитории в США прямоэфирных программ и анимационных фильмов, снятых на иностранных языках, должен осуществляться на основе соглашения с профсоюзам на улучшенных условиях.

· Соглашение регулирует выплату остатков за художественные фильмы, снятые по театральному контакту с SAG-AFTRA для трансляции на Netflix.

· Для каскадёров более не будет корректировок при определении их права на сверхурочную работу для эпизодических постановок.

· Исторически новые ограничения на возможность авансовых платежей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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