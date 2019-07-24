ПОДЕЛИТЬСЯ
Смотреть ТВ / Просмотр ТВ

Малайзийская комиссия по вопросам связи и мультимедиа (MCMC) при поддержке частных вещателей запустила пилотный проект по переходу эфирного телевидения с аналоговой на цифровую технологию (DTTB). Об этом сообщает Digital TV Europe.

Пилотный проект был запущен в воскресенье, 21 июля, в 2:30, в Гунунг-Райя на островах Лангкави.

Параллельно MCMC и частные вещатели планируют провести в Лангкави комплексный тест и исследование, которые станут частью пилотного проекта по отключению аналога (ASO) и переходу на цифру. Это произойдет в течение ближайших двух недель.

После успешного завершения пилотного проекта министр связи и мультимедиа Малайзии Гобинд Сингх Део запустит проект перехода на цифровое телевидение по всей стране.

ASO является частью правительственной программы, направленной на цифровизацию страны, а также получения цифровых дивидендов от использования полосы 700 МГц для дальнейшего развития прочих служб – таких, беспроводной широкополосный Интернет в стандарте 5G.

Напомним, в 2017 году в Малайзии запустили наземное эфирное цифровое телевидение (технология, также известная как DTT). Таким образом, страна начала отходить от устаревшей технологии аналогового вещания в рамках глобального процесса цифровизации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКодирование спутника: Медийщики призывают зрителей уже сейчас менять ресиверы
Следующая публикацияИталия формирует дорожную карту для перехода на стандарты MPEG-4 и DVB-T2
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА