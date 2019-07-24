Малайзийская комиссия по вопросам связи и мультимедиа (MCMC) при поддержке частных вещателей запустила пилотный проект по переходу эфирного телевидения с аналоговой на цифровую технологию (DTTB). Об этом сообщает Digital TV Europe.

Пилотный проект был запущен в воскресенье, 21 июля, в 2:30, в Гунунг-Райя на островах Лангкави.

Параллельно MCMC и частные вещатели планируют провести в Лангкави комплексный тест и исследование, которые станут частью пилотного проекта по отключению аналога (ASO) и переходу на цифру. Это произойдет в течение ближайших двух недель.

После успешного завершения пилотного проекта министр связи и мультимедиа Малайзии Гобинд Сингх Део запустит проект перехода на цифровое телевидение по всей стране.

ASO является частью правительственной программы, направленной на цифровизацию страны, а также получения цифровых дивидендов от использования полосы 700 МГц для дальнейшего развития прочих служб – таких, беспроводной широкополосный Интернет в стандарте 5G.

Напомним, в 2017 году в Малайзии запустили наземное эфирное цифровое телевидение (технология, также известная как DTT). Таким образом, страна начала отходить от устаревшей технологии аналогового вещания в рамках глобального процесса цифровизации.

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