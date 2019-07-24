Крупнейшие украинские телеканалы закодируют спутниковый сигнал уже с начала 2020 года. Это необходимо для улучшения качества телепрограмм, сообщает ТСН.

Согласно данным, около трети украинских зрителей смотрят телевидение через спутниковую тарелку. Поэтому им уже сейчас рекомендуют приобрести тюнер-декодер спутникового сигнала, чтоб избежать ажиотажа, когда кодирование вступит в силу.

Новый ресивер обойдется пользователю примерно в 1 000 грн. После приобретения нужно лишь провести активацию, позвонив в колл-центр.

Что касается абонплаты, медийщики обещают установить умеренные тарифы. Это необходимо для того, чтоб усилить борьбу с пиратами и мошенниками.

Напомним, в мае текущего года на конференциях «Телерадиоярмарка» и «Дни электронных коммуникаций» медиагруппы назвали более точную дату кодировки спутникового сигнала в Украине — 20 января 2020 года. После этого популярные украинские каналы на спутнике в открытом виде станут окончательно недоступны.

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