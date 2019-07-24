Министерство экономического развития Италии по итогам публичных консультаций с заинтересованными сторонами опубликовало новую дорожную карту и график перехода страны на новую технологию телевизионного вещания — DVB-T2. Об этом пишет Advanced Television.

Новая дорожная карта, разделяющая Италию на четыре географические зоны, предусматривает старт вещания в компрессии DVB-T/MPEG-4 в последние четыре месяца 2021 года и переход на стандарт DVBT-2 HEVC на национальном уровне в период с 21 по 30 июня 2022 года. При этом операторы, решившие перейти на компрессию DVBT/MPEG-4 или стандарт DVBT-2 ранее установленного срока, сохранять свои права в полном объеме.

Процесс изначально будет запущен в так называемых зонах 2 и 3 (охватывают почти всю серверную Италию), где вещание в данном стандарте будет запускаться в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. На остальной территории страны переход на новые стандарты начнётся 20 июня, параллельно с высвобождением полосы 700 МГц для нужд 5G.

Правила, описывающие процедуру перехода местных вещателей на стандарт DVB-T-2, требуют от участников аукционов гарантировать уплату сумм, пропорциональных количеству населения соответствующих провинций. Для защиты плюрализма на местном уровне также предусмотрены ограничения количества сетей, принадлежащих одной организации на конкретной территории: не более одной «на руки».

Важно отметить, что местные операторы, пожелавшие добровольно отказаться от эксплуатации сетей, также имеют право на компенсации.

Напомним, дорожная карта перехода телевидения Италии на стандарт DVB-T2 была утверждена осенью прошлого года, и изначально предусматривала сохранение стандарта DVB-T и отказ от использования в цифровом телевещании кодека MPEG-2 с 1 января 2020 года, однако, впоследствии это решение было отменено, а срок перенесен на осень 2021.

Кроме того, недавно Италия выделила жителям по 50 евро субсидий на покупку ТВ-декодеров, совместимых со стандартами DVB-T2, MPEG-4 и HEVC/H.265.

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