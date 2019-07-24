Netflix запустил свою мобильную версию в Индии. Видеосервис обещает бюджетные тарифы для подписчиков, сообщает The Verge.

Согласно данным, бюджетный тарифный план обойдется пользователям в 199 рупий (чуть менее 3 долларов).

Недорогая подписка рассчитана только на одно мобильное устройство — смартфон или планшет. Однако в Netflix уверены, что такая стратегия поспособствует росту рынка, поскольку население Индии чаще чем жители других стран мира использует для просмотра видеоконтента именно эти гаджеты.

Пока бюджетная версия запущена только в Индии. Но в дальнейшем Netflix планирует ее расширять, тестируя в других странах мира.

Напомним, недавно Netflix сообщал о снижении клиентской базы в США, вследствие чего акции сервиса упали на 12%.

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