Беларусский видеосервис Voka запустил в тестовом режиме телеканал в формате высокой четкости. Канал Fashion 4K доступен для просмотра абонентам OTT-платформы, пишет TVnews.by.

Согласно данным, программы телеканала о моде в высокой четкости смогут смотреть только пользователи Smart TV и Android/iOS приложений. Обладатели STB в сети velcom | A1 (Ethernet/PON) доступа к каналу не имеют.

В частности, тестовая версия Fashion 4K уже появилась в пакетах VOKA ТВ и VOKA TВ+.

Напомним, в феврале VOKA открыл самую большую 4К-библиотеку в Беларуси. В библиотеке представлено около 150 тайтлов в ультравысоком разрешении.

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