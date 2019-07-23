Видеосервисы Vimeo и Dailymotion понесут наказание за пиратство. Правообладатель Mediaset потребовал с компаний компенсацию в общей сложности около 200 миллионов евро, передает Телекритика.

Сообщается, что Mediaset обратился в суд с жалобой на нарушение авторского права как со стороны Vimeo, так и Dailymotion (холдинг Vivendi). Оба дела компания выиграла.

В результате Dailymotion обязуется выплатить €5,5 млн. за ущерб и по €5 000 за каждый день, пока пиратский контент не будет удален с ресурса. Что касается Vimeo, компенсация составит €5 млн. плюс €80 тыс. за судебные издержки. Каждый день промедления с удалением незаконно размещенных видео будет стоять сервису €5 000.

Более того, Mediaset серьезно взялся за борьбу с пиратством, поэтому намерен выжимать все из нарушителей. Если суд удовлетворит все иски медиакомпании, общая сумма компенсации составит порядка €200 млн.

Напомним, французская компания Vivendi и итальянская Mediaset в 2016 году объявили о сотрудничестве. Они объединились для создания европейского медиа-гиганта, который должен стать конкурентом американской потоковой платформы Netflix.

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