LG заявила о намерении укрепить свои позиции на рынке OLED-телевизоров. Компания инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в производство жидкокристаллических дисплеев в Южной Корее, пишет Ixbt.com.

Согласно данным, причина беспокойства LG Display в нарастающей конкуренции со стороны производителей OLED-панелей в Китае. Китайские премиум-телевизоры продолжают падать в цене и приобретать все больший спрос среди пользователей. Более того, эксперты прогнозируют небывалый рост продаж OLED-телевизоров в Китае — до 800 тысяч единиц в год.

Корейская компания нацелена эту конкуренцию выдержать и укоренить свое лидерство на рынке, несмотря на некоторые финансовые трудности. Еще в апреле LG намекала на предстоящий экономически нестабильный год. В то время производитель был вынужден свернуть разработку смартфонов в Южной Корее, в связи с низкими показателями продаж.

Однако, что касается производства OLED-дисплеев, успехи компании не оставляют сомнений. К примеру, в прошлом месяце LG начала продажи первого в мире 8К OLED-телевизора. На сегодня это самая большая модель среди всех OLED-телевизоров.

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