Apple может выкупить часть корпорации Intel. Яблочная компания нацелена на приобретение подразделения, создающего чипы для смартфонов, передает Trend.

Согласно данным, обе компании пока находятся на стадии переговоров. Предположительно, уже на следующей неделе сделка может состояться окончательно.

По предварительным данным, покупка ряда патентов Intel может обойтись Apple примерно в 1 миллион долларов. Заполучив разработки, яблочная компания сможет наладить производство собственных модемов для 5G-устройств, о чем намекала еще в мае. Однако эксперты прогнозировали такое развитие событий не ранее, чем через пять-шесть лет.

Впрочем, такой исход можно было предположить еще в прошлом месяце, когда Intel начала активно распродавать свои патенты. После примирения Apple и Qualcomm бизнес Intel по производству модемов для смартфонов 5G потерпел убытки, в связи с чем появилась догадка, что его может выкупить яблочная компания.

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