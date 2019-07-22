Спутник связи «Ямал-601» ввели в эксплуатацию спустя почти месяц после достижения рабочей точки. Ранее космический аппарат испытывал проблемы с двигателем, сообщается на сайте «Газпром космические системы».

«Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике «Ямал-202″, были успешно переведены на новый спутник», — сказано в сообщении компании.

За несколько дней до этого «Газпром космические системы» получила полное управление спутником «Ямал-601».

Напомним, спутник связи «Ямал-601» был запущен 30 мая с космодрома Байконур. После достижения точки 49° в.д. он должен был заменить на орбите действующий там спутник «Ямал-202» и предоставлять услуги связи.

Однако 5 июня стало известно, что «Ямал-601» не достиг рабочей точки в назначенный срок. Причиной послужили проблемы с двигателем аппарата.

Спустя пару дней, специалисты провели первую 2-часовую специальную операцию по «довыведению» спутника. Этот маневр был одним из множества запланированных, в результате которых аппарат занял штатную позицию 49° в.д.

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