Производство двигателей для ракет «Протон-М» окончено. По данным НПО Энергомаш, все заказанные ракеты уже обеспечены необходимыми деталями, пишет РИА Новости.

Как сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов, было создано максимальное необходимое количество двигателей для успешного завершения проекта по запуску ракет.

«Мы практически на сегодняшний день прекратили производство с учётом того, что создан необходимый задел для того, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы», — сказал Арбузов.

При этом он уточнил, что в случае заключения новых контрактов производство может быть восстановлено.

К слову, Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева сообщил о том, что ракета «Протон-М» была отправлена на космодром Байконур для подготовки к запуску спутников EUTELSAT 5 West B и MEV-1.

Запуск будет выполнен в рамках контракта, заключенного в 2016 году компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat.

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