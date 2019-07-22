Королевство Марокко может первым из африканских стран получить 5G-покрытие. Запустить сеть пятого поколения в этом регионе планирует китайский производитель техники Huawei, сообщает REGNUM.

Согласно данным, о возможном запуске 5G в Марокко стало известно от директора по маркетингу и развитию компании Huawei в Марокко Чакиба Ашура в ходе 9-ой ежегодной международной конференции представителей сферы телекоммуникаций в регионе Северной Африки.

На данный момент вопрос еще не решен, поскольку проект Huawei должен получить подтверждение правительства Марокко.

Вероятно, Huawei запустит сеть пятого поколения в стране при помощи оператора Inwi, который еще в марте заявил о своей готовности к внедрению технологии. К слову, обе компании уже заключили соглашение на запуск пилотного тестирования 5G в Северной Африке.

Напомним, среди стран Европы отличилось королевство Монако, став первым европейским государством, территория которого полностью охвачена 5G. Сети пятого поколения в Монако также были построены с помощью оборудования Huawei.

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