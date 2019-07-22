Видеосервис iFlix продемонстрировал внушительный рост числа подписчиков, в связи с чем получил крупные инвестиции. Платформа может стать главным конкурентом Netflix на рынке в Юго-Восточной Азии, передает Телекритика.

Сообщается, что за полгода сервису удалось увеличить свою аудиторию почти в два раза — с 9 до 17 миллионов подписчиков.

Вскоре после этого стало известно, что iFlix получил крупную сумму в качестве инвестиций от Fidelity International, Catcha Group, Hearst, Sky и EMC. Конкретная цифра не называется, но говорится о том, что она «значительно превышает $50 млн».

Соучредитель и председатель совета директоров компании Патрик Гроув считает, что данные инвестиции являются подтверждением перспективности iFlix, намекая на дальнейший рост видеосервиса.

Отмечается, что сервис на сегодня доступен в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Пакистане, Таиланде, на Филиппинах и Шри-Ланке. Стоимость подписки равна порядка $3 в месяц. Кроме того, платформа предоставляет также бесплатный доступ к просмотру.

Напомним, недавно стало известно, что в России планируют запустить бесплатный онлайн-кинотеатр List. Пользователи получат свободный доступ к контенту в обмен на прохождение опросов.

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