Несмотря на конфликт с американским правительством и последующие отказы от сотрудничества со стороны множества компаний, Huawei на сегодня остается лидером отрасли, в частности касательно внедрения в мире технологии 5G. Китайский производитель подписал 50 коммерческих контрактов на запуск сети пятого поколения, обойдя всех крупных конкурентов, пишет Nag.ru.

Согласно данным, из всех 50 контрактов, заключенных Huawei с заказчиками со всего мира, 28 приходится на европейские компании. Однако полный список операторов-партнеров техногиганта пока не обнародован.

В свою очередь ближайший конкурент Huawei — Nokia — хоть и с небольшим отрывом, но отстает от китайского производителя. Финская компания на сегодняшний день имеет 43 коммерческих контракта. В то же время китайский ZTE насчитывает всего 25 подобных сделок, а шведский Ericsson — всего 22.

Возможно, немалый процент успеха Huawei заключается в высокой энергетической эффективности его базовых станций 5G. Как сообщает Ixbt.com, энергопотребление станций, построенных китайским техногигантом, на 20% ниже среднего по отрасли.

Стоит отметить, что только за этот год стало известно об участии Huawei во внедрении и тестировании 5G-технологий в Таиланде, Турции, России, Испании, Венгрии, Великобритании, Монако, а также в странах Южной и Северной Африки.

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