Китай начал борьбу с зависимостью детей от видеосервисов. Все больше родителей обеспокоены влечением несовершеннолетних пользователей к платформам вроде TikTok, Kwai и Huoshan, пишет Asia Times.

В связи с этим Администрация киберпространства Китая поручила сервисам коротких видео разработать способы ограничения детей от непрерывного пользования платформами.

Как результат — особо ярым фанатам таких видеосервисов теперь будут высылать предупреждение после 90 минут непрерывного нахождения на платформе. Если этого недостаточно, спустя два часа просмотра доступ будет блокирован с возможностью восстановления через пароль.

Отмечается, что под конец 2018 года в мире насчитывалось более 640 миллионов пользователей сервисов коротких видео, из них 80% — активные юзеры.

Более того, Институт исследований интернета подсчитал, что из всей аудитории популярной платформы Tiktok 40% составляют несовершеннолетние. У сингапурского аналога Like.video, такого популярного в СНГ, более 70% пользователей — дети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.