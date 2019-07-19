OneWeb планирует ускорить производство спутников связи. Через несколько дней компания откроет завод в США для создания космических аппаратов, пишет РИА Новости.

Сообщается, что возможности завода позволять изначально собирать по одному спутнику в день, а концу года — уже два аппарата в сутки.

В связи с этим OneWeb сможет реализовать запуски спутников быстрее и дешевле, нежели это было раньше. Уже с декабря в течение 20 последующих месяцев компания планирует отправлять на ракете «Союз» по три десятка аппаратов каждые 30 календарных дней.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире. Россия подписала контракт на участие в проекте в 2015 году.

27 февраля Arianespace уже вывел шесть спутников OneWeb на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

Спутники прошли испытания и демонстрируют качественную работу. Компания отчиталась, что авионика, связь, энергосистемы, системы управления и контроля аппаратов в норме.

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