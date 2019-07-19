Компания Sony анонсировала новый оригинальный смартфон. Особенностью устройства станет дисплей с разрешением 5K, передает ITsider.

Согласно данным, диагональ панели смартфона будет составлять 6,5 дюйма, при этом разрешение устройства будет равно 2160 × 5040 пикселей.

Предположительно, Sony продемонстрирует новое устройство на Международной специализированной выставке (IFA) уже в сентябре. Вместе с ним ожидается и презентация двух других смартфонов компании — Xperia 20 і Xperia 20 Pro.

Напомним, в апреле Sony показала миру огромный телевизионный 16K-дисплей на базе технологии Crystal LED. Экран устройства имеет размеры 19,2 х 5,4 м.

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