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SET-TOP-BOX
Фото: nbcnews.com

По прогнозам экспертов, к 2024 году рынок смарт-сет-топ-боксов (STB) достигнет отметки в 2 миллиарда долларов (1.77 миллиарда евро).

Согласно информации из нового отчёта, подготовленного исследовательской фирмой Arizton, в период с 2018 по 2024 год показатель среднегодового роста (CAGR) рынка составит 8%.

Столь высокие темпы роста объясняются несколькими важными факторами — такими как рост потребления контента OTT-платформ, цифровизация в странах с развивающейся экономикой, рост проникновения интернета и растущий спрос со стороны коммерческого сектора.

Смарт-приложения, искусственный интеллект и голосовые помощники – все эти факторы стимулируют процесс развития инноваций в данном секторе и создают для пользователей чёткую мотивацию вкладывать деньги в покупку последних моделей STB.

В отчете также говорится о том, что появление новых смартфонов, онлайн-платформ и цифровых маршрутов поддерживает стремление операторов предоставлять своим клиентам облачные нелинейные услуги и услуги по требованию.

Помимо этого, авторы отчёта отмечают, что на рынке сет-топ-боксов наблюдаются признаки значительной консолидации, при этом такие сделки, как приобретение компанией Technicolor дочернего предприятия Cisco. Производящего сет-топ-боксы, и покупка компании Arris компанией Commscope играют далеко не последнюю роль в стимулировании роста рынка.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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