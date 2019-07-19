По прогнозам экспертов, к 2024 году рынок смарт-сет-топ-боксов (STB) достигнет отметки в 2 миллиарда долларов (1.77 миллиарда евро).

Согласно информации из нового отчёта, подготовленного исследовательской фирмой Arizton, в период с 2018 по 2024 год показатель среднегодового роста (CAGR) рынка составит 8%.

Столь высокие темпы роста объясняются несколькими важными факторами — такими как рост потребления контента OTT-платформ, цифровизация в странах с развивающейся экономикой, рост проникновения интернета и растущий спрос со стороны коммерческого сектора.

Смарт-приложения, искусственный интеллект и голосовые помощники – все эти факторы стимулируют процесс развития инноваций в данном секторе и создают для пользователей чёткую мотивацию вкладывать деньги в покупку последних моделей STB.

В отчете также говорится о том, что появление новых смартфонов, онлайн-платформ и цифровых маршрутов поддерживает стремление операторов предоставлять своим клиентам облачные нелинейные услуги и услуги по требованию.

Помимо этого, авторы отчёта отмечают, что на рынке сет-топ-боксов наблюдаются признаки значительной консолидации, при этом такие сделки, как приобретение компанией Technicolor дочернего предприятия Cisco. Производящего сет-топ-боксы, и покупка компании Arris компанией Commscope играют далеко не последнюю роль в стимулировании роста рынка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.