АПЛ добилась в суде права требовать от ирландских провайдеров блокировки пиратских трансляций

С началом сезона матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20, который стартует в ближайшие недели, ирландцам будет намного сложнее находить нелегальные прямые потоковые трансляции игр. Футбольная ассоциация Premier League Ltd добилась первого судебного решения, требующего от интернет-провайдеров блокировки на территории Ирландии прямых потоковых трансляций матчей.

Вердикт, вынесенный в Коммерческом суде, направлен против компаний Eircom/Eir, Sky Ireland, Sky Subscriber Services, Virgin Media Ireland и Vodafone Ireland. По словам судьи Роберта Хотона, интернет-провайдеры либо поддержали данное решение, либо отнеслись к нему равнодушно.

Согласно решению суда, весь контент, распространяемый с использованием нелегальных серверов и сетей, ретранслирующих потоки из легальных источников, должны незамедлительно блокироваться в режиме реального времени с использованием последних технологических решений.

Распоряжение сделает возможной блокировку неофициальных потоков на различных платформах и предложениях – таких, как мобильные телефоны, компьютеры и сет-топ-боксы.

Джонатан Ньюман, представляющий интересы Премьер-Лиги, заявил, что IP-адреса потоковых хостов будут обновляться как минимум дважды во время матча, что позволит блокировать нелегальные трансляции максимально быстро.

Судья Хотон заявил, что удовлетворён своим решением и напомнил о предыдущем решении, вынесенном в Великобритании по иску Премьер-Лиги в преддверии прошлого сезона, 2018/19, указав на то, что продолжение нелегальных потоковых трансляций подорвало бы значимость покупки прав на трансляцию футбольных матчей, и если их не пресечь, это окажет негативное влияние на футбольные клубы и более широкое спортивное сообщество.

Напомним, Английская Премьер-лига подала судебный иск в начале текущего месяца. В Украине транслятором матчей английского чемпионата с этого года стал телеканал Setanta Sports.

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