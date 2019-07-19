«Национальная Медиа Группа» (НМГ) убрала семь своих каналов с сервиса «Онлайн ТВ» Триколора. На спутниковой платформе оператора изменений не произошло, передает Телеспутник.

Согласно данным, из списка каналов, транслируемых онлайн-платформой Триколора, были исключены «Пятый канал», РЕН ТВ, «Известия», СТС, «Домашний», «Че» и «СТС Love». Произошло это по инициативе НМГ.

При этом на спутниковой платформе оператора вышеупомянутые каналы остались.

Напомним, на днях Триколор анонсировал запуск собственного онлайн-кинотеатра. Видеосервис появится осенью и соберет в себе контент собственного производства оператора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.