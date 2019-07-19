Казахстан входит в десятку стран мира, приступивших к пилотным запускам 5G. Пробные проекты по внедрению сети пятого поколения уже ведутся в ряде регионов республики, передает Tengri News.

Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов подтвердил, что пилотные запуски новейших технологии были произведены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области и Шымкенте.

В прошлом месяце об этом говорили в Казахтелеком, демонстрируя возможности сетей пятого поколения в опытной зоне 5G (Алматы) министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскару Жумагалиеву и акиму мегаполиса Бауыржану Байбеку.

Ранее подобная демонстрация была проведена в городе Астана. Тестовую площадку организовали Казахтелеком и Nokia в рамках Астанинского экономического форума для правительственной делегации во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.