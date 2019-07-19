Провайдеры услуг ОТТ и платного ТВ к 2024 потеряют $12,5 млрд из-за пиратства, – аналитики

Пиратство видеоконтента уже сегодня откусывает немалую долю потенциальных доходов таких ОТТ-платформ, как Netflix, и таких провайдеров услуг платного ТВ, как Comcast, и в будущем проблема будет лишь усугубляться.

Согласно оценкам экспертов агентства Parks Associates, потерянные в связи с пиратством доходы провайдеров услуг ОТТ и платного телевидения в этом году составят 9.1 миллиарда долларов. К 2024 году эта сумма вырастет до 12.5 миллиарда долларов, что составляет рост на 38%. По данным исследовательской фирмы, 27% домохозяйств США, имеющих подключение к широкополосному интернету, в настоящее время занимаются пиратством либо совместным использованием учётной записи.

«Пиратство является сложной проблемой, его невозможно побороть одним решением или одним действием, – заявил руководитель отдела исследований и старший аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон. – Большинство пиратов является также подписчиками как минимум одной ОТТ-услуги. Они являются не просто ворами, пытающимися украсть контент, но также видео-энтузиастами, работающими с разнообразными платформами. ОТТ-службы могли бы заинтересовать этот контингент, предложив им контент с рекламой, дав аудитории иллюзию того, что фильмы и музыка им предлагаются бесплатно – как они того желают».

Представленные агентством Parks Associates цифры взяты из нового отчёта «Погружение на глуюину 360: Совместное использование учётной записи и цифровое пиратство». Авторы нового исследования обнаружили корреляцию между пиратским распространением видео и подпиской на услуги платформ ОТТ и платного телевидения. Потребители, которые заявили о желании смотреть ОТТ бесплатно и без рекламы на 22% чаще, чем в среднем в секторе домохозяйств, имеющих широкополосный Интернет, готовы подписываться на услуги ОТТ платформ, в три раза чаще используют платформы, работающие по рекламной модели, и в два раза чаще используют транзакционные онлайн-видеоуслуги.

Исследование также показало, что 20% американских «широкополосных» домохозяйств используют пиратские приложения, web-сайты либо взломанные устройства.

«Рост числа подписчиков и количества платформ свидетельствуют о том, что рынок ОТТ здоров, однако, но большее увеличение количества платформ и агрессивно рекламируемый контент могут со временем спровоцировать рост пиратства, – говорит Саппингтон. – Потребители в конечном итоге достигнут верхнего предела расходов. Когда это случится, они начнут прибегать к пиратской тактике с целью получения интересующего их контента – в частности, спортивных трансляций и прочих видов контента, где не предусмотрен пробный бесплатный доступ».

Данное исследование перекликается с недавним докладом Торговой палаты США, в котором говорится, что онлайн-пиратство обходится экономике США почти в 30 миллиардов долларов в год, а пиратские видеоролики просматриваются более 200 миллиардов раз.

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