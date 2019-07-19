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Провайдеры услуг ОТТ и платного ТВ к 2024 потеряют $12,5 млрд из-за пиратства, – аналитики

Борис Скуратовский
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Пиратство

Пиратство видеоконтента уже сегодня откусывает немалую долю потенциальных доходов таких ОТТ-платформ, как Netflix, и таких провайдеров услуг платного ТВ, как Comcast, и в будущем проблема будет лишь усугубляться.

Согласно оценкам экспертов агентства Parks Associates, потерянные в связи с пиратством доходы провайдеров услуг ОТТ и платного телевидения в этом году составят 9.1 миллиарда долларов. К 2024 году эта сумма вырастет до 12.5 миллиарда долларов, что составляет рост на 38%. По данным исследовательской фирмы, 27% домохозяйств США, имеющих подключение к широкополосному интернету, в настоящее время занимаются пиратством либо совместным использованием учётной записи.

«Пиратство является сложной проблемой, его невозможно побороть одним решением или одним действием, – заявил руководитель отдела исследований и старший аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон. – Большинство пиратов является также подписчиками как минимум одной ОТТ-услуги. Они являются не просто ворами, пытающимися украсть контент, но также видео-энтузиастами, работающими с разнообразными платформами. ОТТ-службы могли бы заинтересовать этот контингент, предложив им контент с рекламой, дав аудитории иллюзию того, что фильмы и музыка им предлагаются бесплатно – как они того желают».

Представленные агентством Parks Associates цифры взяты из нового отчёта «Погружение на глуюину 360: Совместное использование учётной записи и цифровое пиратство». Авторы нового исследования обнаружили корреляцию между пиратским распространением видео и подпиской на услуги платформ ОТТ и платного телевидения. Потребители, которые заявили о желании смотреть ОТТ бесплатно и без рекламы на 22% чаще, чем в среднем в секторе домохозяйств, имеющих широкополосный Интернет, готовы подписываться на услуги ОТТ платформ, в три раза чаще используют платформы, работающие по рекламной модели, и в два раза чаще используют транзакционные онлайн-видеоуслуги.

Исследование также показало, что 20% американских «широкополосных» домохозяйств используют пиратские приложения, web-сайты либо взломанные устройства.

«Рост числа подписчиков и количества платформ свидетельствуют о том, что рынок ОТТ здоров, однако, но большее увеличение количества платформ и агрессивно рекламируемый контент могут со временем спровоцировать рост пиратства, – говорит Саппингтон. – Потребители в конечном итоге достигнут верхнего предела расходов. Когда это случится, они начнут прибегать к пиратской тактике с целью получения интересующего их контента – в частности, спортивных трансляций и прочих видов контента, где не предусмотрен пробный бесплатный доступ».

Данное исследование перекликается с недавним докладом Торговой палаты США, в котором говорится, что онлайн-пиратство обходится экономике США почти в 30 миллиардов долларов в год, а пиратские видеоролики просматриваются более 200 миллиардов раз.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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