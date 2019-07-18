В воскресенье, 28 июля, в 20:50 на телеканале «Украина» состоится прямая трансляция матча «Шахтер» – «Динамо» за Суперкубок Украины. Об этом говорится в пресс-релизе телевещателя.

Поединок за Суперкубок Украины откроет футбольный сезон 2019/2020. В матче, который состоится 28 июля, примут участие чемпион и вице чемпион прошлого розыгрыша чемпионата Украины — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. «Шахтер» выигрывал трофей 8 раз, а «Динамо» – 7.

Действующим обладателем трофея является «Динамо», год назад обыгравшее «Шахтер» со счетом – 1:0.

Матч между «Шахтером» и «Динамо» пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Это будет десятый матч за Суперкубок, который примет Одесса.

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