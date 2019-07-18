Триколор в скором времени запустит собственный онлайн-кинотеатр. Оператор планирует начать самостоятельное производство контента для будущей платформы, пишет Кабельщик.

Согласно данным, онлайн-кинотеатр будет запущен уже в ноябре текущего года. Триколор уже набрал команду для создания сериалов, которые станут основой видеосервиса.

Отмечается, что клиенты оператора автоматически получат доступ к новой OTT-платформе. Также Триколор надеется увеличить число подписчиков, предлагая доступ к онлайн-кинотеатру всем желающим. Пока не известно, будет ли возможность бесплатного просмотра с рекламой, больше информации обещают ближе к запуску.

Сам же Триколор имеет на видеосервис большие планы. Уже через три года после запуска, платформа, исходя из ожиданий создателей, должна войти в тройку ведущих онлайн-кинотеатров страны.

Напомним, недавно Триколор провел ребрендинг одного из своих каналов. Ginger HD сменил название на «Капитан Фантастика» и сосредоточился на развлекательном контенте для детей.

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