В начале года интернет- и ТВ-провайдеры Украины поголовно увеличили абонплату. Несмотря на это, цены на интернет-услуги некоторых компаний снова могут вырасти к осени, а к концу года — и на телевидение, пишет UBR.

По данным главы правления Интернет ассоциации Украины Александра Федиенко, с начала этого года интернет вырос в цене примерно на 30-35%. Жители городов вместо былых 125-150 гривен в месяц платят 165-230 грн/мес. Что касается сельских регионов, там плата увеличилась до 150-200 грн.

Эксперты спешат успокоить: дальнейшего роста тарифов в этом году ожидать не стоит. Однако провайдеры, которые до сих пор оставались лояльными в установлении абонплаты, могут к осени приблизить стоимость интернета к рыночной.

При этом большинство провайдеров на сегодня провели «зачистку» тарифов, убрав из списка услуг пакеты с медленным интернетом и программы лояльности. Представители телеком-рынка уверены, что абоненты уже не заинтересованы в низких скоростях передачи данных и готовы платить за хорошее соединение установленную сумму без скидок и поблажек.

В то же время услуга интернета «в долг» все еще остается актуальной, поскольку клиенты часто забывают вовремя внести абонплату.

Что касается телевидения, особых скачков цен ожидать не стоит. Но только в этом году. Когда придет время подписок на 2020 год, подорожания все же не избежать в связи с постоянным ростом роялти телеканалам.

Напомним, что в текущем году провайдеры уже поднимали цены на ТВ-услуги. С января по март поставщики телеком-услуг увеличили тарифы примерно на 25%. Причина — все в той же плате за телеправа.

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